واکنش دانشگاه به ادعای شبکه معاند علیه خضریان

شبکه اینترنشنال، وابسته به موساد، روز گذشته در خبری مدعی شد که علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در آزمون جامع دکتری پاییز ۱۴۰۳ با وجود تحویل برگه‌ای که گفته می‌شود بدون پاسخ بوده، پذیرفته شده است!

به گزارش تابناک، پیرو ادعای شبکه فارسی زبان موساد (اینترنشنال) عیله علی خضریان نماینده مجلس، دانشگاه علامه طباطبایی با صدور اطلاعیه‌ای این ادعای اینترنشنال را رسماً تکذیب کرد و نوشت: بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی دانشگاه، برای برگزاری آزمون جامع هر درس، سوالات توسط دو عضو هیئت علمی طراحی می‌شود و پس از برگزاری آزمون کتبی، اوراق امتحانی بدون درج نام دانشجو و پس از جداسازی سربرگ‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا فرایند تصحیح با رعایت کامل اصول بی‌طرفی و عدالت آموزشی انجام شود.

این دانشگاه افزوده است: "بر این اساس، برخی ادعاهای مطرح‌شده در خصوص نقض این فرایند و تخلف در شیوه ارزیابی یکی از دانشجویان دوره دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه، با واقعیت‌های موجود، ضوابط اجرایی و نظارت دقیق سلسه مراتبی آن (گروه آموزشی، دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه) مطابقت ندارد".

همچنین اینترنشنال در گزارش خود مدعی شده بود که دانشجوی دیگری(آقای شقاقی) در اعتراض به این تخلف خضریان، سوالات آزمون جامع دکتری را پاسخ نداد! و به همین دلیل گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه، این دانشجو را از تحصیل محروم کرد.

در همین باره نیز دانشگاه علامه طباطبایی با تکذیب این ادعا نوشته است: بررسی سوابق آموزشی دانشجوی معترض نشان می‌دهد ایشان در نوبت اول آزمون جامع موفق به دریافت نمره لازم نشده‌اند.

دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرده است: ایشان در نوبت دوم آزمون کتبی جامع شرکت کرده‌اند ولی از آزمون شفاهی یکی از دروس نمره لازم را کسب نکرده‌اند. از آنجا که نامبرده به دلیل عدم احراز شرایط قبولی در آزمون جامع و نیز عدم ارائه درخواست بازنگری در وضعیت آموزشی خود، ارتباط آموزشی فعالی با دانشگاه نداشته است، بهره‌مندی از خدمات خوابگاه دانشجویی برای ایشان مطابق ضوابط و مقررات امکان‌پذیر نبوده است.