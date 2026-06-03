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کشف محموله تجهیزات نظامی گروهک‌های تجزیه‌طلب

قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه از کشف و ضبط محموله‌ تجهیزات خرابکارانه از شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۴۳
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کشف محموله تجهیزات نظامی گروهک‌های تجزیه‌طلب

به گزارش تابناک، قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد: 

گروهک های تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویس های جاسوسی استکبار جهانی، قصد داشتند تجهیزاتی را جهت اقدامات خرابکارانه به داخل کشور منتقل نمایند.

پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه طی اقدامات اطلاعاتی گسترده،  ضمن ضربه مجدد به شبکه بزرگ انتقال اقلام نظامی گروهک های تروریستی تجزیه طلب؛ محموله‌ای بزرگ و قابل توجه از مجموعه دوربین، تجهیزات دید در شب، دستگاههای فرستنده، بیسیم، لپ‌تاپ، و تبلت جاسوسی، پنل های خورشیدی، دوربین RPG و دیگر تجهیزات مخابراتی و اپتیکی نظامی را در یکی از روستاهای مرزی کشف و ضبط نمودند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه اعلام می‌دارد، با رصد مستمر مناطق عملیاتی شمالغرب، تحرکات و جابجایی نفرات و تجهیزات را تحت نظر داشته و فکر و اقدام ضد امنیتی تروریست‌ها را در نطفه خفه خواهد کرد.

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سپاه نیروی زمینی سپاه گروهک تجزیه طلب سلاح کشف سلاح محموله سلاح گروهک های تروریستی
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