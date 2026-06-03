ثبت رکورد تولید برق هستهای در نیروگاه اتمی بوشهر
به گزارش تابناک، محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برق دست یافت.
اسلامی تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند در حالی به ثبت رسیده است که طی سالهای بهرهبرداری ایمن و پایدار، علیرغم تهدیدها، فشارهای خارجی و شرایط حساس منطقهای، چرخ تولید برق هستهای لحظهای از حرکت بازنایستاده و این افتخار مرهون دانش فنی عمیق، تعهد سازمانی و روحیه جهادی همکاران عزیزمان در نیروگاه اتمی بوشهر است.
وی عنوان کرد: تولید ۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برق هستهای در نیروگاه اتمی بوشهر موجب صرفهجویی در مصرف ۱۳۱ میلیون بشکه نفت خام یا ۲۱.۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی شده است. همچنین با فعالیت این نیروگاه در این سالها از انتشار ۸۶.۳ میلیون تن گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری شده است.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات صنعت هستهای کشور و نمادی از خودباوری، اقتدار و ایستادگی فرزندان ایران اسلامی است.