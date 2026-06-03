اطلاعیه ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید
ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید آیتاللهالعظمی خامنهای اطلاعیه صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۳۲| |
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به گزارش تابناک، ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید آیتاللهالعظمی خامنهای در اطلاعیه شماره ۱ اعلام کرد:
بهاطلاع ملّت بزرگ ایران میرساند، برنامهریزیهای لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاههای مسئول و گروههای مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانهزنیهای رسانهای دربارهی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.
برنامهها، اقدامات رسانهای و جزئیات این رویداد عظیم در اطلاعیههای بعدی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه اعلام خواهدشد. انشاءالله.
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