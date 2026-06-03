اطلاعیه ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید

به گزارش تابناک، ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ در اطلاعیه شماره ۱ اعلام کرد:

به‌اطلاع ملّت بزرگ ایران می‌رساند، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره‌ی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.

برنامه‌ها، اقدامات رسانه‌ای و جزئیات این رویداد عظیم در اطلاعیه‌های بعدی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه اعلام خواهدشد. ان‌شاء‌الله.