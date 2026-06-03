زمان‌ شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان‌بندی فعال‌سازی اعتبار کالابرگ الکترونیکی در خردادماه خبر داد و گفت: اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی در سه مرحله فعال می‌شود.

به گزارش تابناک، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با فارس با تشریح جزئیات اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، از ۱۵ خردادماه فعال شده و تمامی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز در همین مرحله امکان استفاده از اعتبار خود را پیدا کرده‌اند.

وی افزود: سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، از ۲۰ خردادماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ و خرید کالاهای مشمول این طرح را خواهند داشت.

زنگنه ادامه داد: در مرحله سوم، اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، از ۲۵ خردادماه فعال خواهد شد و سرپرستان این خانوارها می‌توانند از اعتبار تخصیص‌یافته خود برای خرید اقلام مشمول طرح استفاده کنند.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اجرای مرحله‌ای این طرح، هدف از این اقدام را تسهیل دسترسی مشمولان به اعتبار کالابرگ و بهبود روند ارائه خدمات عنوان کرد.