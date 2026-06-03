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نتانیاهو: با ترامپ در مسائل مرتبط با ایران موافق هستم

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه با ترامپ در مسائل مرتبط با ایران موافقم، گفت: گاهی در جنبه‌های تاکتیکی اختلاف نظر داریم، اما به راه‌حل‌هایی می‌رسیم.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۲۳
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نتانیاهو: با ترامپ در مسائل مرتبط با ایران موافق هستم

به گزارش تابناک، نخست‌وزیر اسرائیل که طی روزهای گذشته اخباری از اختلافاتش با رئیس‌جمهور آمریکا منتشر شده بود، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اظهار کرد: با ترامپ در مسائل مرتبط با ایران موافق هستم.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با بیان اینکه با ترامپ در مسائل مرتبط با ایران موافقم، گفت: گاهی در جنبه‌های تاکتیکی اختلاف نظر داریم، اما به راه‌حل‌هایی می‌رسیم.

او ادامه داد: بسیاری از کسانی که اسرائیل را هدف قرار می‌دهند، در بیروت هستند.

نتانیاهو عنوان کرد: ترامپ معتقد است که می‌تواند مشکل غنی‌سازی را با مذاکرات حل کند. من فکر می‌کنم باید به او فرصت داد.

نتانیاهو از پاسخ دادن به این سؤال که ترامپ در تماس تلفنی این هفته به او فحش شدیدی داده و رئیس‌جمهور آمریکا گفته اگر او نبود، نتانیاهو الان در زندان بود، طفره رفت.

نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که طبق گزارش‌ها ترامپ او را «دیوانهٔ لعنتی» خطاب کرده، گفت: «نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم.» 

نتانیاهو مدعی شد: ما تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا تشدید تنش ضروری است و آیا باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی امکان‌پذیر است را به ترامپ واگذار می‌کنیم.

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