سالیوان: توافق با ایران همان برجام است، با هزینه مضاعف!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا عصر چهارشنبه در سخنانی ادعا کرد: «توافق نهایی با ایران، همان برجام است؛ اما با هزینه‌ای مضاعف!»

طبق گزارش نشریه «هیل»، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا گفت: «توافق هسته‌ای با ایران بسیار شبیه توافقی خواهد بود که اوباما، جان کری، وندی شرمن و افرادی مثل من سال‌ها پیش درمورد آن مذاکره کردند، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آن خارج شد.»

او با بیان اینکه می‌توان با ایران به توافق رسید، افزود: «ما به چیزی شبیه آن بازخواهیم گشت، در حالی‌که همه این هزینه‌های مضاعف را پرداخته‌ایم و اصلا نیازی به خروج از آن توافق در وهله اول نبود.»

این اظهارات جیک سالیوان در حالی مطرح شده که تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان در میانه مذاکرات قرار دارند. دو طرف گفته‌اند برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ پیشرفت قابل‌توجهی انجام شده است، اگرچه برخی مسائل برای نهایی کردن آن هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد. دونالد ترامپ پس از بی‌نتیجه ماندن دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در ۲۳ فروردین در اسلام‌آباد اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرد که روند دیپلماسی را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه ساخت.