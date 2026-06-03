حضور یک مربی ایرانی دیگر در لیگ عراق

طبق اعلام یک خبرنگار عراقی یحیی گل محمدی با باشگاه دهوک که در کردستان عراق است به توافق نهایی رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ به نظر می‌رسد که حضور مربیان ایرانی در لیگ عراق ادامه دارد.

بعد از نتایج بسیار خوبی که منصوریان با الطلبه در بغداد به دست آورد این بار باشگاه دهوک عراق سراغ یحیی گل محمدی رفت.

حمزه ضیا خبرنگار عراقی انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی دهوک را تایید کرد.

رسانه عراقی اکسترا هم از انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی جدید دهوک خبر داد.

دهوک تیمی در کردستان عراق است که در فصل قبل لیگ عراق که شب گذشته به پایان رسید در رده دهم ایستاد.