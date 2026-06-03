فولاد مبارکه؛ تجدید حیات در دل چالشها
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با حضور در نواحی آسیبدیده این مجتمع، از روند بازسازی و نوسازی مدولهای احیا مستقیم و ناحیه فولادسازی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای بازگشت این بخشها به مدار تولید قرار گرفت.
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سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با حضور در نواحی آسیبدیده این مجتمع، از روند بازسازی و نوسازی مدولهای احیا مستقیم و ناحیه فولادسازی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای بازگشت این بخشها به مدار تولید قرار گرفت.
در این بازدید که با برگزاری جلسه گزارشدهی و بررسی پیشرفت پروژههای بازسازی همراه بود، معاونتهای مختلف فولاد مبارکه گزارشی از اقدامات، برنامهها و میزان پیشرفت فعالیتهای اجرایی در حوزههای مسئولیتی خود ارائه کردند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در این جلسه ضمن تشکر از وزیر صمت به جهت اعتماد به تیم مدیریت فولاد مبارکه و توان و ظرفیت های تخصصی داخلی این مجموعه، اظهار کرد: روند بازسازی نواحی آسیبدیده فولاد مبارکه یک رکورد فوقالعاده و افتخاری بزرگ برای صنعت کشور است که با اتکا به دانش فنی، تخصص و توانمندی کارکنان این مجموعه به نتیجه خواهد رسید.
وی در ادامه با حضور در سالن فولادسازی و مدولهای احیا مستقیم، از نزدیک در جریان روند عملیات اجرایی فرایند بازسازی قرار گرفت و تلاش شبانهروزی کارکنان برای بازسازی و نوسازی این نواحی را مشاهده کرد.
زرندی همچنین با اشاره به شعارهای سال و تأکیدات برای تولید و اقتصاد توسط رهبر شهید انقلاب، اقدامات انجامشده در مسیر بازسازی و نوسازی این مجتمع صنعتی را نمونهای عملی از تحقق رویکردهای مبتنی بر خوداتکایی، تولید ملی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی دانست.
در پایان این بازدید، مدیرعامل فولاد مبارکه آخرین وضعیت پیشرفت فرایندهای بازسازی را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع روند فعالیتها با حفظ کیفیت و استانداردهای فنی تأکید کرد.
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