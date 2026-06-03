نفت در خارگ همچنان بارگیری میشود
با اینکه آمریکا به یک نفتکش خالی ایران حمله کرد، تصاویر ماهوارهای از بارگیری یک ابرنفتکش در جریزه خارگ خبر میدهد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شرکت کمککننده به رهیابی محمولههای نفتی ایران به آمریکا، تنکرترکرز، میگوید، یک نفتکش غولپیکر برای نخستین بار در ۴ هفته گذشته در حال بارگیری نفت در جزیره خارگ دیده شده است.
از زمانیکه محاصره غیرقانونی آمریکا علیه بنادر ایران شروع شده، دونالد ترامپ چندین مرتبه گفته است که خط لولههای نفتی ایران از درون منفجر خواهند داشت، اما با گذشت بیش از ۵۰ روز هنوز هیچ انفجاری در مخازن و خط لولههای ایران رخ نداده است.
حالا یک نفتکش ایران که دیشب هدف حمله آمریکا قرار گرفته خالی بوده و برای بارگیری در حرکت؛ از همان نفتکشهایی که همین سایت تنکرترکز میگوید، ایران از آنها برای ذخیرهسازی نفت استفاده میکند و «با وجود این نفتکشها و مخازن خشکی، وضعیت ذخیرهسازی این کشور در شرایط بحرانی نیست.»
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