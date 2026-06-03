رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با نماینده حزب‌الله لبنان در ایران، گفت: توقف جنگ در تمام جبهه‌ها به ویژه لبنان در صدر متن توافق ما با آمریکاست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با نماینده حزب‌الله لبنان در ایران، گفت: توقف جنگ در تمام جبهه‌ها به ویژه لبنان در صدر متن توافق ما با آمریکاست.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز (چهارشنبه) با سید عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب‌الله لبنان در ایران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

حزب‌الله هم بخشی از جامعه مبعوث شده ایران است

در این جلسه، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیوند ناگسستنی مقاومت و جمهوری اسلامی ایران گفت: حزب‌الله پرچم علوی و نبوی و فرهنگ عاشورایی را در لبنان و جهان اسلام بلند کرده و ایران اسلامی یکپارچه پای حزب‌الله ایستاده است. امروز حزب‌الله هم بخشی از جامعه مبعوث شده ایران است.

وی افزود: در سایه جنگ رمضان، جبهه مقاومت به قدرتی رسید که خارج از تصور دشمن بود. جبهه مقاومت در همه ساحات قدرت خود را به رخ جهانیان کشید.

عزیزی با بیان اینکه حزب‌الله پاره تن ایران است، گفت: حزب‌الله یک ظرفیت بی‌نظیر برای جهان اسلام است. نگاه ما به حزب‌الله و همه جریان مقاومت در یمن، عراق و فلسطین به عنوان جریان نیابتی نیست. این جریانات مستقلا ثابت کردند در مقابل ظلم ایستاده‌اند و مقابل خباثب برخی سران وابسته منطقه، اسلام ناب را نمایندگی می‌کنند.

پشتیبان جبهه مقاومت هستیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر حمایت همه جانبه از جبهه مقاومت و یکپارچگی لبنان و تمامیت ارضی این کشور و حق تعیین سرنوشت ملت لبنان، افزود: اگر ایران اسلامی اعلام می‌کند که هر اقدامی علیه لبنان و مقاومت با واکنش قاطع سیاسی و نظامی ما همراه خواهد بود یعنی ما پشتیبان جبهه مقاومت هستیم.

وی افزود: در طول این مدت مجلس شورای اسلامی و ارکان مختلف آن از کمیسیون تا شخص ریاست مجلس حوادث لبنان را با جدیت و به طور روزانه دنبال می‌کردند. این را یک تکلیف دینی و اعتقادی برای خود می‌دانیم که جبهه داخلی و جبهه مقاومت را هم زمان پیش ببریم.

توقف جنگ در تمام جبهه‌ها به ویژه لبنان در صدر متن توافق ما با آمریکاست

عزیزی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد آمریکا و رژیم صهیونیستی خدشه‌ای بر اتحاد مقاومت و ایران اسلامی وارد کنند. توقف جنگ در تمام جبهه‌ها به ویژه لبنان در صدر متن توافق ما با آمریکا است. به پیروزی مقاومت معتقدیم و ایمان داریم با فهم مشترک و تلاش هدف نهایی که همان نابودی اسراییل است، محقق می‌شود.