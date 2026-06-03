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اعتراضات در انگلیس به خشونت کشیده شد

انتشار ویدئویی از لحظات پس از یک قتل در شهر ساوتهمپتون که در آن مأموران پلیس به قربانی در حال مرگ دستبند می‌زنند، موجی از اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز را در انگلیس به دنبال داشت. در پی این ناآرامی‌ها، ۱۱ مأمور پلیس زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۰۷
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اعتراضات در انگلیس به خشونت کشیده شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک شب پس از آنکه اعتراضات در شهر ساوتهمپتون در جنوب انگلیس به خشونت کشیده شد، مقام‌های پلیس و سیاستمداران انگلیس امروز (چهارشنبه) خواستار آرامش شدند.

این اعتراضات پس از انتشار ویدئویی در شامگاه دوشنبه آغاز شد که نشان می‌داد مأموران پلیس در دسامبر گذشته، در حالی که «هنری نواک» قربانی یک حمله مرگبار بود، به او دستبند زده‌اند، در حالی که مهاجم واقعی در همان محل حضور داشت.

پس از انتشار این تصاویر، برخی مفسران و سیاستمداران راست‌گرا مدعی شدند پلیس انگلیس علیه سفیدپوستان تبعیض قائل می‌شود.

صد‌ها نفر شامگاه سه‌شنبه مقابل ساختمان اصلی پلیس در ساوتهمپتون تجمع کردند. معترضان سپس تلاش کردند وارد خیابانی شوند که خانواده قاتل در آن سکونت دارند و با مأمورانی که مسیر را مسدود کرده بودند، درگیر شدند. در نقاط دیگری از شهر نیز حملاتی علیه نیرو‌های پلیس گزارش شد.

ویدئو‌های منتشرشده نشان می‌دهد برخی معترضان با پرتاب سنگ، مواد آتش‌زا و سطل‌های زباله به سمت پلیس و همچنین ضربه زدن به سپر‌های نیرو‌های ضدشورش، با مأموران درگیر شدند. شماری از شرکت‌کنندگان نیز پرچم انگلیس را در دست داشتند.

«شبانه محمود» وزیر کشور انگلیس این صحنه‌ها را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد. او در بیانیه‌ای گفت: «هیچ توجیهی برای سوءاستفاده از این تراژدی به‌منظور تحریک خشونت و بی‌نظمی وجود ندارد. مسئولان این اقدامات با تمام قدرت قانون روبه‌رو خواهند شد.»

بر اساس اعلام پلیس همپشایر و جزیره وایت، در جریان ناآرامی‌ها ۱۱ مأمور پلیس زخمی شدند. «هنری نواک» ۱۸ ساله در دسامبر ۲۰۲۵ پس از برخورد اتفاقی با «ویکروم دیگوا» ۲۳ ساله در یکی از خیابان‌های ساوتهمپتون هدف حمله قرار گرفت. نواک در حال بازگشت به محل اقامت دانشجویی خود بود که مورد حمله قرار گرفت.

دیگوا که پیرو آیین سیک معرفی شده است، پس از زخمی کردن نواک به پلیس گفته بود خود قربانی یک حمله نژادپرستانه شده است. او روز دوشنبه به حبس ابد محکوم شد.

پس از صدور حکم، تصاویر دوربین نصب‌شده بر لباس مأموران منتشر شد که نشان می‌داد پلیس در حالی به نواک دستبند زده که او در حال جان دادن بوده است.

قاضی پرونده در دادگاه اعلام کرد مأموران حدود یک دقیقه نواک را بازداشت و دستبند زدند و سپس متوجه شدند او به شدت مجروح شده است؛ پس از آن کمک‌های اولیه را آغاز کردند.

این پرونده به سرعت مورد توجه فعالان راست افراطی در فضای مجازی و همچنین «نایجل فاراژ» رهبر حزب راست‌گرای اصلاح انگلیس قرار گرفت.

فاراژ در ویدئویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی حزبش منتشر شد، مدعی شد پلیس انگلیس دچار «تعصب ضد سفیدپوستان» است و از هوادارانش خواست با «خشم خالص» به این موضوع واکنش نشان دهند.

اظهارات او با انتقاد سیاستمداران جریان‌های مختلف سیاسی انگلیس مواجه شد. «کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت فاراژ «کاملاً در اشتباه است که از این موضوع برای ایجاد تفرقه استفاده می‌کند.»

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اعتراضات انگلیس خشونت تفرقه پلیس ضدشورش معترضان
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