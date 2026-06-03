کویت ۲دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرد
در پی پاسخ ایران به تجاوز نظامی بامداد امروز آمریکا، وزارت امور خارجه کویت اعلام کرد که کاردار ایران را احضار کرده و دو دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب خوانده است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی ادامه تجاوز نظامی آمریکا به مناطق جنوبی ایران از مبدا پایگاههایش در کشورهای منطقه و پاسخ موشکی و پهپادی ایران به این حملات، وزارت امور خارجه کویت امروز اعلام کرد که کاردار ایران را احضار کرده و یادداشت اعتراضی رسمی و تصمیم این کشور مبنی بر اخراج دو دیپلمات ایرانی را به او ابلاغ کرده است.
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