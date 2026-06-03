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کویت ۲دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرد

در پی پاسخ ایران به تجاوز نظامی بامداد امروز آمریکا، وزارت امور خارجه کویت اعلام کرد که کاردار ایران را احضار کرده و دو دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب خوانده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۰۶
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کویت ۲دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی ادامه تجاوز نظامی آمریکا به مناطق جنوبی ایران از مبدا پایگاه‌هایش در کشور‌های منطقه و پاسخ موشکی و پهپادی ایران به این حملات، وزارت امور خارجه کویت امروز اعلام کرد که کاردار ایران را احضار کرده و یادداشت اعتراضی رسمی و تصمیم این کشور مبنی بر اخراج دو دیپلمات ایرانی را به او ابلاغ کرده است.

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کویت دیپلمات ایرانی عنصر نامطلوب کاردار ایران حمله موشکی پهپادی
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