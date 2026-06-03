جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب، ضمن تأکید بر خونخواهی و انتقام خون امام شهید و دیگر شهدای جنگ رمضان، افزودند: از نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود آنقدر حمایت خواهیم کرد تا روزی، بُرد موشک‌هایمان به دفتر کار قاتلان نایب امام زمان و خامنه‌ای شهید برسد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تجدید بیعت با ولایت و تأکید بر تبعیت از رهنمودهای رهبری، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت توان دفاعی کشور، پیگیری مطالبات ملی و استمرار فعالیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس تأکید کردند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک فرماندهی معظم کل قوا، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و نائب بر حق امام زمان(عج)، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله العالی)

سلام علیکم؛

با احترام، ضمن عرض تبریک عید سعید غدیر و ضمن تسلیت ایام ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(ره) و شهادت خلف صالح ایشان، رهبر و مرجع عالی‌قدر، حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای(ره) و همچنین عرض تسلیت بابت شهادت همسر گرامی‌تان و دیگر اعضای خانواده، با تمام وجود آرزوی سلامتی را برای آن رهبر عالی‌قدر خواستاریم.

ای امام امت

ما امضاکنندگان این نامه، در آستانه عید بزرگ ولایت و عید غدیر، ضمن بیعت مجدد با آن رهبر عالی‌قدر و امام المسلمین، به‌عنوان سربازان شما و نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی، پیام شیوا و پر مغز و نغزتان به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را با جان و دل نوشیدیم. ما هر ساله در آغاز سالگرد فعالیت مجلس منتظر دیدار چهره نورانی امام امت خویش و شنیدن نصایح و تذکرات و توصیه‌های آن رهبر شهید بودیم. دست شقی‌ترین، رذل‌ترین و پست‌ترین حاکمان جهان هر چند آن پدر و امام امت را به آرزوی دیرینه‌اش (شهادت) رساند اما ما را داغدار کرد.

پیام نورانی مستطاب عالی خطاب به نمایندگان مردم و درباره مجلس، التیامی بر این داغ و فراغ بود و خدا را شاکریم که توفیق داریم همچنان در رکاب رهبر و امام خامنه‌ای دیگر که ۳۱ سال جوان‌تر شده، فداکارانه اجرای فرامین را در قول و عمل نصب العین قرار داده و خدمتگزار مردم کشورمان و مدافع انقلاب اسلامی خمینی کبیر(ره) باشیم.

رهبر عزیز! بندبند پیام شما در خصوص

نگاه به صندلی نمایندگی به‌مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت، گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه‌ها در سایه حفظ استقلال مجلس، رونق تولید، اعتلای فرهنگ، مبارزه با فساد و تورم، جهت‌دهی مصوبات مجلس بر اساس نیازهای مردم، معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور و توجه و تمرکز بر شعار سال (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی)، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، بازسازی خسارات جنگ دوم و سوم، صیانت از وحدت و انسجام حول پرچم ایران اسلامی و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و جلوگیری از تبدیل شدن اختلافات غیرموجّه و موجّه به تنازع و تفرقه را در برابر دیدگان خود قرار می‌دهیم تا برای لحظه‌ای به فراموشی سپرده نشود.

همچنین بنا بر توصیه آن رهبر عالی‌قدر، با بازخوانی پیام‌های امام شهید به‌ویژه در دو سال اخیر، تلاش خواهیم کرد تا در تشخیص اولویت‌های مردم و جامعه و انقلاب اسلامی، اخذ مشورت از کارشناسان، ارتباط با مردم، فساد ستیزی، شجاعت در ایفای وظایف نمایندگی، شفافیت در اعلام مواضع و اقدامات و توجه به جایگاه رفیع ایران اسلامی و انقلابی، به شکلی عمل کنیم که در پایان عمر این مجلس، رضایت نایب امام‌زمان خود که از برکات آن تحصیل رضایت الهی و رضایتمندی مردم است را به دست آوریم.

ای رهبر آزاده!

در این فرصت و در روزهای حساس کنونی با ایمانی استوار و اراده‌ای خلل ناپذیر، هم‌عهدی خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حرکت در چارچوب‌های فکری دو رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی و تبعیت بی‌چون و چرا از اوامر حکیمانه مستطاب عالی را اعلام می‌داریم.

ما با عنایت به وعده نصرت الهی و باتکیه‌بر توان نیروهای توانمند داخلی که همواره مورد تأکید رهبر فقیدمان، امام خمینی(ره) و رهبر شهیدمان، امام سید علی حسینی خامنه‌ای(ره) بوده و همچنین با تأسی به راهبُرد ایستادگی و مقاومت که از پیام‌های حکیمانه حضرتعالی برداشت کرده‌ایم، هرگز تسلیم شرایط هر چند دشوار که توسط ظالمان و زورگویان عالم به وجود آمده، نخواهیم شد و در برابر اظهار ضعف برخی تریبون‌ها که گویی در اندیشه کوتاه‌آمدن از اصول و مبانی انقلاب اسلامی و شروط و خطوط قرمز تعیین شده رهبرمان هستند، هوشیارانه خواهیم ایستاد و هرگز فریب‌بازی مکارانه دشمن را نخواهیم خورد و در زمین انفعال حرکت نخواهیم کرد.

در پاسداری از منافع ملی، با چشمانی باز، ضمن پیگیری تحقق بندهای ده‌گانه تعیین شده توسط مستطاب عالی در بیانیه شورای‌ عالی امنیت ملی، نظارت بر تحقق عرصه‌های حیاتی زیر را وظیفه خود می‌دانیم: برگشت‌ناپذیری وضعیت تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ، بطلان هرگونه مذاکره بر سر توانمندی‌های هسته‌ای، مطالبه غرامت کامل لطمات مادی و معنوی جنگ تحمیلی از دشمن، خروج نیروهای متجاوز آمریکایی از منطقه و تنبیه متجاوزان به شکلی که هرگونه تجاوز مجدد را از سر بیرون کنند.

دشمن مکار و عهدشکن در طول دوره سکوت نظامی، تاکنون چندین بار آتش‌بس ادعایی خود رخلل ناپذیر است که یکی از اهداف آمریکایی‌ها از این مذاکره و آتش‌بس، همواره استفاده از عنصر غافلگیری علیه طرف مقابل بودن حمایت و قدردانی از نیروهای جان‌برکف نظامی که تحت زعامت و فرماندهی کل قوا انجام وظیفه می‌کنند، به نمایندگی از مردم شریف ایران عزیز و اسلامی، از این جان برکفان می‌خواهیم که لحظه‌ای در فرو ریختن خشم مقدس خود بر سر پایگاه‌های کفر و ظلم متجاوزان غاصب، تردید نکنند و مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی، حامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک مقدس و ملت بزرگ ایران است.

ای رهبر بصیر!

ما همچون امام شهیدمان، هیچ اعتمادی به وعده‌های دشمن متجاوز نداریم، مذاکره با دشمنان قسم خورده ملت ایران بویژه آمریکا را نه تنها بی‌فایده که همچون آن حکیم و رهبر شهید، همراه با ضرر برای ملت ایران می‌دانیم و ضمن حمایت از مذاکره کنندگان برای رعایت خطوط قرمز تعیین شده و استیفای حقوق به تاراج رفته ملت ایران، از آنها می‌خواهیم که کارنامه عبرت‌آموز برجام را پیش رو داشته باشند و برای یک لحظه به لبخند دشمن اعتماد نکنند.

ما امروز علاوه بر جرم نابخشودنی تجاوز به خاک ایران اسلامی و قتل عام کودکان و مردم این مرز و بوم، با دشمنی که در برابرمان است، پدرکشتگی داریم. ما خونخواهی و انتقام خون امام شهید و دیگر شهدای این جنگ را تکلیف دینی، ملی و سیاسی خود و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم و تا کیفر قاطع قاتلان، آمران و شریکان این خون‌ها، پرونده را باز و پیگیری آن را تکلیف تمام قوای جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم و از نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود آنقدر حمایت خواهیم کرد تا روزی، بُرد موشک‌هایمان به دفتر کار قاتلان نایب امام زمان و خامنه‌ای شهید برسد. ما معتقدیم برای پایان به چرخه ترور توسط آل‌اپستین که به هیچ اصول اخلاقی، انسانی و بین‌المللی پایبند نیستند، نه تنها چشم در برابر چشم که دشمن باید بداند، سر در برابر چشم خواهد داد.

در پایان اعلام می‌کنیم همانطور که حضرتعالی، مجلس را رهنمون کرده‌اید تا ملت مبعوث شده ایران اسلامی را الگوی خود قرار دهد و عصاره فضائل ملتی باشد که در طول سه ماه گذشته زیر باد و باران و بمباران و تورم و تحریم و فشار دشمن، در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده و با حضور چشمگیر در سنگر خیابان، حمله نظامی دشمن، توطئه اغتشاش وطن‌فروشان و فشارهای پای میز مذکره را خنثی کرده، انجام فعال امور تقنینی و نظارتی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی با رعایت اصول امنیتی و اضطراری همچون ایام جنگ ۱۲ روزه را نه تنها امری لازم که سبب تقویت نهاد جمهوریت، مطابق امنیت ملی و انعکاس صدای ملت می‌دانیم.

در این چند ماه، ملت شریف ایران تنگه احد خود را رها نکرد و پای سنگر خیابان مردانه ایستاد. مطابق تأکید و تذکر حضرتعالی، نمایندگان مردم باید از جنس این ملت و در تراز آنها باشند. تحقق چنین وصفی با هرچه بیشتر فعال بودن مجلس شورای اسلامی محقق خواهد شد. بنابر این هر چند کمیسیون‌های مجلس در این مدت فعالیت داشته است اما با توجه به تأکید مستطاب‌عالی و مطالبه نمایندگان و مردم، از هیات رئیسه محترم مجلس می‌خواهیم هر چه سریعتر و در اولین زمان پیش‌رو با رعایت اصول امنیتی و اضطراری لازم، جلسات صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی را همچون ایام جنگ ۱۲ روزه برپا کنند.

امام فقید و امام شهیدمان، همواره مجلس را در رأس امور می‌دانستند. قطعا مجلس زنده، پویا، فعال و پرکار است که می‌تواند در رأس امور قرار گیرد تا به تعهدات خود در برابر مردم و تحقق مطالبات رهبر و نایب امام زمان جامعه عمل بپوشاند و گره‌ای از کارها بگشاید.

و الامر الیکم و نحن تابعین

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

۱۰ خرداد ۱۴۰۵

سربازان مقام معظم رهبری، امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (مد ظله العالی) در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

امضا‌کنندگان نامه به مقام معظم رهبری امام سید مجتبی خامنه‌ای به شرح زیر است. (اسامی به ترتیب تهیه‌کننده و امضاکنندگان چیده شده است.)

۱. حجت‌الاسلام حمید رسایی(تهران)

۲. ابوالقاسم جراره(تهران)

۳. احمد آریایی نژاد(ملایر)

۴. سید مرتضی محمودی(تهران)

۵. حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی(تهران)

۶. ابوالفضل ابوترابی(نجف‌آباد)

۷. مهدی کوچک‌زاده(تهران)

۸. حجت‌الاسلام قاسم روانبخش(قم)

۹. سلمان اسحاقی(قائنات)

۱۰. روح‌اله ایزدخواه(تهران)

۱۱. علی‌اصغر باقرزاده(بابلسر)

۱۲. عباس بیگدلی(تاکستان)

۱۳. احمد بیوته(اردبیل)

۱۴. فرشاد ابراهیم‌پور(ایذه)

۱۵. علی جعفری آذر(تبریز)

۱۶. حسن حسن‌نتاج(بابل)

۱۷. حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا(سنقر)

۱۸. حسین حق‌وردی(شهریار)

۱۹. سید مسعود خاتمی(گلپایگان)

۲۰. علی خزایی(ورامین)

۲۱. محمد خوش‌سیما(گرمی)

۲۲. احمد راستینه(شهرکرد)

۲۳. مجتبی رحماندوست(تهران)

۲۴. محمدرضا احمدی سنگر(رشت)

۲۵. حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی(فریدن)

۲۶. مالک شریعتی(تهران)

۲۷. فاطمه جراره(بندرعباس)

۲۸. امیرحسین ثابتی(تهران)

۲۹. حسینعلی شهریاری(زاهدان)

۳۰. محمدرضا صباغیان(مهریز)

۳۱. حسین صمصامی(تهران)

۳۲. مصطفی طاهری(زنجان)

۳۳. روح‌اله عباسپور(بوئین‌زهرا)

۳۴. محمدقسیم عثمانی(بوکان)

۳۵. احمد عجم(شاهرود)

۳۶. احسان عظیمی راد(مشهد)

۳۷. علی‌اکبر علیزاده(دامغان)

۳۸. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی(بم)

۳۹. کامران غضنفری(تهران)

۴۰. ابراهیم فهیمی(پارس‌آباد)

۴۱. حبیب قاسمی(شهرضا)

۴۲. عباس قدرتی(شیروان)

۴۳. زینب قیصری(تهران)

۴۴. زهره سادات لاجوردی(تهران)

۴۵. فاطمه محمدبیگی(قزوین)

۴۶. محمدحسین محمدی(دلفان)

۴۷. مصطفی مطورزاده(خرمشهر)

۴۸. محمدطلا مظلومی(بهبهان)

۴۹. محمد معتمدی‌زاده(سیرجان)

۵۰. روح‌اله متفکر آزاد(تبریز)

۵۱. امید نصیبی(ممسنی)

۵۲. محمد رستمی(نیشابور)

۵۳. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی(خمینی‌شهر)

۵۴. بیژن نوباوه(تهران)

۵۵. فریدون همتی(ایلام)

۵۶. حجت‌الاسلام وحید احمدی(کنگاور)

۵۷. ابراهیم عزیزی(تهران)

۵۸. سید احسان قاضی‌زاده(فریمان)

۵۹. نادرقلی ابراهیمی(اراک)

۶۰. اکبر پولادی(لنجان)

۶۱. میثم ظهوریان(مشهد)

۶۲. عباس گودرزی(بروجرد)

۶۳. علی خضریان(تهران)

۶۴. مجید دوستعلی(کرمان)

۶۵. اسماعیل کوثری(تهران)

۶۶. رسول بخشی دستجردی(اصفهان)

۶۷. سیدعلی یزدی‌خواه(تهران)

۶۸. حسن قشقاوی(رباط کریم)

۶۹. محمدمنّان رییسی(قم)

۷۰. محمد سراج(تهران)

۷۱. مجتبی ذوالنوری(قم)

۷۲. علیرضا سلیمی(تهران)

۷۳. حامد یزدیان(اصفهان)

۷۴. هوشنگ هادیا‌ن‌پور(شازند)

۷۵. عباس پاپی‌زاده(دزفول)

۷۶. رضا حاجی پور(آمل)

۷۷. مهدی فلاح(رشت)

۷۸. منوچهر متکی(تهران)

۷۹. جعفر پورکبگانی(بوشهر)

۸۰. رضا تقی‌پور(تهران)

۸۱. امیرحسین بانکی‌پور(اصفهان)

۸۲. علیرضا عباسی(کرج)

۸۳. علی شیرین‌زاد(کرج)

۸۴. فتح‌الله توسلی(بهار کبودرآهنگ)

۸۵. هاشم خنفری(شادگان)

تعداد امضا‌کنندگان با مراجعه به سامانه الکترونیکی نمایندگان در حال افزایش است.