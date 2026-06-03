اعلام شرط النجباء عراق برای زمین گذاشتن سلاحش

رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء عراق ضمن تأکید بر پایبندی این گروه به فرامین مرجعیت دینی، اعلام کرد که در صورت صدور دستور از سوی آیت‌الله سید علی سیستانی برای کنار گذاشتن سلاح، این تصمیم بلافاصله اجرا خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء در سخنانی تأکید کرد که این جنبش در صورت صدور دستور از سوی آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعیان عراق «فوراً» سلاح خود را کنار خواهد گذاشت.

وی همچنین از وجود «پیام‌های مثبت و دوستانه» از سوی علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق به این جنبش خبر داد و اعلام کرد تاکنون دیدار مستقیمی میان طرفین انجام نشده است.

الاسدی در برنامه «النقطه» شبکه الفرات گفت: «نبرد‌های مقاومت، هزینه‌هایی مانند شهادت سید حسن نصرالله داشته است، اما مقاومت توانسته است دشمن را فرسوده کرده و موضعی قهرمانانه و تاریخی اتخاذ کند؛ موضعی که دشمن با وجود برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و هواپیما‌های مدرن از آن بی نصیب بوده است.»

الاسدی درباره موضوع انحصار سلاح در اختیار دولت عراق، گفت: «ریشه این پرونده داخلی است و بیش از آنکه آمریکا در آن نقش داشته باشد، یک بازیگر سیاسی داخلی آن را دنبال می‌کند؛ جریانی که از دوره گذشته تاکنون جز این پرونده موضوع دیگری برای ارائه به هواداران خود نداشته است. آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از این موضوع به عنوان ابزار فشار بر دولت عراق استفاده کرده‌اند، در حالی که ابزار قوی‌تری همچون دلار در اختیار دارند.»

وی تأکید کرد: سلاح مقاومت برای حفاظت از عراق و روند سیاسی این کشور است، فساد سیاسی، اداری و مالی بزرگ‌ترین تهدید برای عراق است و دشمن آمریکایی و صهیونیستی پس از جنگ چهل‌روزه، موضوع انحصار سلاح را به ابزاری برای فشار تبدیل کرد.

الاسدی ادامه داد: «اشغال فقط با تانک صورت نمی‌گیرد، بلکه اشغال سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز وجود دارد و حتی به مرحله دخالت در تعیین نخست‌وزیر رسیده است و دونالد ترامپ گفته بود که در به قدرت رسیدن علی الزیدی به عنوان نخست‌وزیر عراق نقش داشته است.»

وی در ادامه تعداد گروه‌های مقاومت را چهار یا پنج گروه عنوان کرد و گفت: «هر زمان که دولتی دارای حاکمیت کامل بر آسمان، زمین و تمامی خاک کشور شکل بگیرد، تمام سلاح گروه‌های مقاومت به دولت تحویل داده خواهد شد.»

رئیس شورای سیاسی النجباء در ادامه اظهار داشت: «دولت محمد شیاع السودانی در جریان جنگ ۱۲ روزه نقش خود را ایفا کرد، زیرا تصور می‌کرد آمریکا به تعهدات و توافقات خود پایبند است، اما ایالات متحده با ادامه نخست‌وزیری او مخالفت کرد؛ چرا که تاریخ هیچ توافق واقعی با آمریکا را ثبت نکرده است.»

وی همچنین فاش کرد: «علی الزیدی تاکنون پیام‌های مثبتی برای جنبش النجباء ارسال کرده، اما هنوز دیداری میان ما صورت نگرفته است.»

الاسدی درباره برخی تحولات منطقه‌ای نیز گفت: «پترائوس به عنوان فرستاده ویژه وارد عراق نشده بود، بلکه با عنوان نماینده یک مرکز مطالعاتی حضور داشت. عراق با همه ظرفیت‌های خود بسیار فراتر از آن است که به سمت درگیری داخلی برود و در رأس عوامل قدرت آن، مرجعیت عالی دینی قرار دارد.

وی بار دیگر تأکید کرد: «اگر آیت‌الله سید علی سیستانی دستور دهد، جنبش النجباء فوراً سلاح خود را کنار خواهد گذاشت. همگان از بحث درباره سلاح نیرو‌های پیشمرگه کرد فرار می‌کنند، در حالی که این نیرو‌ها نیز تحت پرچم دولت قرار ندارند.»

وی همچنین اظهار داشت: «مقاومت هرگز سفارت آمریکا یا هیات‌های دیپلماتیک در عراق را هدف قرار نداده است تا هیبت دولت حفظ شود و آنچه رخ داده مربوط به یک پایگاه اسرائیلی در صحرای نجف بوده است.»

او خاطرنشان کرد: در عراق شخصیت‌ها و رهبران عاقلی وجود دارند که می‌توان با آنها گفت‌و‌گو کرد و یکی از دلایل وجود مقاومت این است که عراق از سوی چندین کشور تحت اشغال قرار دارد و اموال آن نیز در بانک فدرال آمریکا نگهداری می‌شود.

رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء در پایان تأکید کرد: عراق هرگز به سمت عادی‌سازی روابط نخواهد رفت، زیرا از نظر تاریخی از حامیان آرمان فلسطین بوده است.