صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزیر نیامد، بررسی اصلاح مصوبۀ کنکور عقب افتاد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح مصوبه نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور سراسری، با وجود قرار گرفتن در دستور کار شورای معین، به دلیل عدم حضور وزیر آموزش و پرورش تاکنون بررسی نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۹۴
| |
1979 بازدید
وزیر نیامد، بررسی اصلاح مصوبۀ کنکور عقب افتاد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای خطاب به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره روند بررسی پیشنهاد اصلاح مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری توضیحاتی ارائه کرد. در این نامه آمده است که پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش برای اصلاح مصوبه جلسه ۹۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره چگونگی و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در آزمون سراسری، پس از بحث و بررسی در شورای ستاد تعلیم و تربیت با حضور وزیر آموزش و پرورش، برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور جلسات ۵۷۷ و ۵۷۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. خسروپناه در ادامه تصریح کرده است که این موضوع تاکنون به دلیل عدم حضور شخص وزیر آموزش و پرورش در جلسات شورای معین مطرح و بررسی نشده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه پیشنهاد مذکور از سوی وزیر آموزش و پرورش ارائه شده، از وی خواسته است آمادگی و زمان حضور خود در جلسات شورای معین را اعلام کند تا موضوع در دستور کار شورا قرار گرفته و درباره آن تصمیم‌گیری شود. وی همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرده و خواستار اعلام تاریخ حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسات آتی شورای معین شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور وزیر آموزش و پرورش
اختصاصی تابناک/ متن دو گزارش محرمانه آژانس درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران بعد از حملات/ «فقط به نیروگاه بوشهر دسترسی داریم»
عکس: تصویر همسر شهیده رهبر انقلاب در منزل پدری
عکس: خواهر هیتلر در بازداشت آمریکایی ها
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شورای عالی انقلاب فرهنگی به شایعات کنکور پاسخ داد
امتحانات این دانشجویان حتماً به شکل حضوری است
تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد
زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد
زمان برگزاری کنکور اعلام شد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۲ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۸۷ نظر)
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۵ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۱ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۴ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005mAM
tabnak.ir/005mAM