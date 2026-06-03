وزیر نیامد، بررسی اصلاح مصوبۀ کنکور عقب افتاد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای خطاب به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره روند بررسی پیشنهاد اصلاح مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری توضیحاتی ارائه کرد. در این نامه آمده است که پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش برای اصلاح مصوبه جلسه ۹۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره چگونگی و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در آزمون سراسری، پس از بحث و بررسی در شورای ستاد تعلیم و تربیت با حضور وزیر آموزش و پرورش، برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور جلسات ۵۷۷ و ۵۷۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. خسروپناه در ادامه تصریح کرده است که این موضوع تاکنون به دلیل عدم حضور شخص وزیر آموزش و پرورش در جلسات شورای معین مطرح و بررسی نشده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه پیشنهاد مذکور از سوی وزیر آموزش و پرورش ارائه شده، از وی خواسته است آمادگی و زمان حضور خود در جلسات شورای معین را اعلام کند تا موضوع در دستور کار شورا قرار گرفته و درباره آن تصمیم‌گیری شود. وی همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرده و خواستار اعلام تاریخ حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسات آتی شورای معین شده است.