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روادید بازیکنان تیم ملی صادر شد

سفیر ایران در ترکیه گفت: بر اساس پیگیری‌ و هماهنگی به‌عمل آمده میان سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و سفارت مکزیک، امروز روادید بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، کادر فنی و اجرایی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ صادر و تحویل شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۹۱
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روادید بازیکنان تیم ملی صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدحسن حبیب‌الله زاده گفت: حسب مذاکرات به‌عمل آمده، توافق شد فرآیند صدور روادید مکزیک در سفارت مکزیک به صورت استثنایی و بدون حضور اعضای تیم ملی فوتبال در سفارت مکزیک در آنکارا و معافیت از انگشت‌نگاری انجام شود.

وی افزود: این اقدام در راستای تسهیل روند اعزام تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ و با همکاری نزدیک سفارتخانه‌های ایران و مکزیک در آنکارا انجام پذیرفت.

سفیر ایران در آنکارا گفت: این امر به‌ویژه با توجه به اینکه در روز‌های پایانی حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی تدارکاتی آنتالیا هستیم، از منظر عدم جابجایی و رفت و برگشت تیم ملی به آنکارا و لزوم تمرکز آنها بر تمرینات روزانه و کسب آمادگی برای انجام بازی تدارکاتی فردا پنجشنبه مقابل تیم ملی فوتبال مالی، حائز اهمیت زیادی است.

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برچسب ها
تیم ملی فوتبال سفیر ایران در ترکیه محمدحسن حبیب الله زاده جام جهانی آنتالیا تابناک ورزشی صدور روادید
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