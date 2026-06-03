مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر، نسبت به تبعات مازاد تولید مرغ در ماه‌های آینده هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در حالی که طی ماه‌های گذشته افزایش جوجه‌ریزی با هدف تامین پایدار بازار و جلوگیری از نوسان قیمت مرغ در دستور کار قرار گرفته بود، اکنون برخی فعالان صنعت طیور نسبت به تبعات این روند هشدار می‌دهند. به گفته تولیدکنندگان، تداوم جوجه‌ریزی در سطوح بالا همزمان با کاهش مصرف، می‌تواند در ماه‌های آینده به مازاد عرضه و زیان واحد‌های تولیدی منجر شود؛ موضوعی که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.

حبیب اسدالله‌نژاد - مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به شرایط فعلی بازار مرغ اظهار کرد: در روز‌های اخیر مرغ زنده با قیمت‌هایی حداقل ۶۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت واقعی در بازار عرضه شده که این وضعیت از یک هشدار برای تولیدکنندگان حکایت دارد. برخلاف تصور برخی فعالان بازار، افت فعلی قیمت‌ها ناشی از افزایش عرضه در مقطع کنونی نیست، بلکه نتیجه مستقیم جوجه‌ریزی‌های سنگین انجام‌شده در ماه‌های گذشته و کاهش شدید سرانه مصرف است که اکنون آثار آن در بازار نمایان شده است. بازار فعلی بازتاب جوجه‌ریزی‌های دهه آخر فروردین‌ماه است؛ مقطعی که متوسط میزان جوجه‌ریزی نیمه دوم فروردین ماه به حدود ۶۰میلیون قطعه رسید. این رقم در اردیبهشت‌ماه به ۱۲۱ میلیون قطعه افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در خردادماه نیز به حدود ۱۳۵ میلیون قطعه برسد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط مازاد تولید، جوجه‌ریزی با قیمت‌های بالای ۸۰ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد، گفت: پذیرش جوجه با این نرخ‌ها در واقع نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار و تحمیل هزینه‌های سنگین به واحد‌های تولیدی است. تولیدکننده‌ای که جوجه را با قیمت بالا خریداری می‌کند، نمی‌تواند قیمت فروش محصول نهایی را به بازار تحمیل کند و در نهایت ناچار خواهد شد مرغ تولیدی خود را با نرخ‌های پایین‌تر عرضه کند. نتیجه چنین روندی، زیان قطعی مرغداران خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به هشدار‌های پیشین این تشکل درباره مشکلات تولید مرغ، ادامه داد: اتحادیه طی ماه‌های گذشته بار‌ها نسبت به تبعات جوجه‌ریزی‌های غیرمتعارف هشدار داده بود، اما برخی تولیدکنندگان همچنان بدون توجه به واقعیت‌های بازار اقدام به جوجه‌ریزی با نرخ‌های بالا کرده‌اند.