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تغییر ساعت کاری میادین میوه و تره‌بار در ۱۴ و ۱۵ خرداد

ساعت فعالیت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار برای روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد تغییر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۸۱
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تغییر ساعت کاری میادین میوه و تره‌بار در ۱۴ و ۱۵ خرداد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ساعات فعالیت تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه تغییر کرد.

بر این اساس فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه همزمان با رحلت جانگذار حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر تمامی میادین و بازار‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال هستند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، همچنین روز جمعه ۱۵ خرداد ماه نیز مصادف با سالروز قیام پانزد خرداد نیز تمامی میادین و بازار‌ها تعطیل هستند.

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tabnak.ir/005mA9