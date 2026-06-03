ورود دستگاه قضایی به پرونده شکنجه دختران سنندجی
با دستور قضایی، دو دختر ۷ و ۱۵ ساله از یک منزل توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خارج شدند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۷۶| |
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ورود دستگاه قضایی به پرونده ضرب و جرح دو دختر نوجوان در سنندج
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ متهمان که پدر این دو کودک است، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
با دستور قضایی، دو دختر ۷ و ۱۵ ساله از یک منزل توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خارج شدند.
آثار ضرب و جرح شدید و شکستگی در نواحی مختلف بدن این دو کودک مشهود بود.
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