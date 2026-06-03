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ورود دستگاه قضایی به پرونده شکنجه دختران سنندجی

 با دستور قضایی، دو دختر ۷ و ۱۵ ساله از یک منزل توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خارج شدند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۷۶
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12629 بازدید
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ورود دستگاه قضایی به پرونده شکنجه دختران سنندجی

ورود دستگاه قضایی به پرونده ضرب و جرح دو دختر نوجوان در سنندج

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛  متهمان که پدر این دو کودک است، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

 با دستور قضایی، دو دختر ۷ و ۱۵ ساله از یک منزل توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خارج شدند.

آثار ضرب و جرح شدید و شکستگی در نواحی مختلف بدن این دو کودک مشهود بود.

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دستگاه قضا نوجوان ضرب و جرح سنندج شکستگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۲
یکتا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
45
پاسخ
فقط اعدام لاغیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
در قانون مجازات اسلامی ، پدر حتی اگر فرزندش رو به قتل برسونه بازهم اعدام نمیشه
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