خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هستهای ایران و امارات
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، به دنبال درخواست رسمی چند کشور عربی از جمله مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشست ویژهای را ترتیب داده است.
این نشست روز جمعه، ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در وین برگزار میشود.
در این نشست حمله پهپادی به بخشی از تأسیسات نیروگاه هستهای برکه در امارات متحده عربی است که در تاریخ ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) رخ داده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این حمله، یک ژنراتور برق واقع در محوطه بیرونی نیروگاه هدف قرار گرفت. این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و سطح تشعشعات نیز نرمال گزارش شده است. با این حال، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تأکید کرده که این یک «عملیات بسیار هدفمند» بوده و هدف آن خارج کردن رآکتور از مدار از طریق قطع برق اضطراری بوده است.
امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، در واکنش به اتهامات واهی علیه ایران در مورد حمله به نیروگاه برکه امارات، نامهای رسمی تنظیم کرد و یادآور شد که خود ایران قربانی حملات متعدد آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس در نطنز، فردو، اصفهان و بوشهر بوده است. او این حملات را نقض فاحش منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی خواند.
این نشست در حالی برگزار میشود که آژانس بین المللی با تاخیر نشستی درباره حملات صورت گرفته به تاسیسات هستهای برگزار کرده بود و هیچ قطعنامهای در محکومیت این حملات چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ ۴۰ روزه به یک عضو آژانس (ایران) مصوب نکرده بود.
در گزارشی در فروردین ۱۴۰۵، سازمان انرژی اتمی ایران صراحتاً اعلام کرد که سکوت آژانس نه تنها بیعملی، بلکه همدستی آشکار با مهاجمان است.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز در نامهای به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، حملات به نیروگاه بوشهر را «نقض آشکار حقوق بینالملل» و «جنایت جنگی» توصیف کرد. او با انتقاد از اینکه آژانس تنها به ابراز «نگرانی عمیق» اکتفا کرده، تأکید کرد که این رویکرد تنها موجب دلیری متجاوزان برای تکرار این حملات خطرناک خواهد شد.
در این خصوص اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در اسفند ۱۴۰۴، صراحتاً اعلام کرد که اولین اقدامی که آژانس میتوانست انجام دهد محکومیت حملات به ایران بوده است، اما ایران هنوز چنین واکنشی را مشاهده نکرده است.
بی عملی آژانس در حملات صورت گرفته به تاسیسات هستهای ایران موضوع خروج از خروج از انپیتی (NPT) را نیز مطرح کرده است. چرا که ایران در قبال آژانس دارای تکالیفی است که آنرا انجام میدهد، اما حقوق لازم از عضویت در این پیمان را دریافت نمیکند.
در این راستا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، عضویت ایران در پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای را بیمعنا خوانده بود و صراحتاً اعلام کرده بود: زمان خروج (از ان پی تی) فرا رسیده است.
او استدلال کرد که این پیمان نه تنها نتوانسته از ایران در برابر حملات محافظت کند، بلکه حملات مکرر به تاسیسات هستهای ایران نیز محکوم نشده است.
در خصوص عدم محکومیت حمله به تاسیسات هستهای ایران از سوی آژانس، «طارق رئوف» رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگار تابناک گفته بود «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی باید این حملات را محکوم میکرد و او باید «۷ اصل بنیادی» و «۵ اصل ایمنی و امنیت تأسیسات هستهای» را به یاد میآورد.
این در حالی بود که مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پی بازدید از نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی، حمله به تأسیسات و نیروگاههای هستهای را کاملاً غیرقابل قبول توصیف کرد.
رافائل گروسی در پیامی ویدئویی از محوطه نیروگاه هستهای براکه بر لزوم رعایت هفت رکن بنیادین ایمنی هستهای تاکید کرده بود!
بر این اساس «گروسی» ۷ اصل بنیادین ایمنی هستهای را در حافظه دارد ولی کاربست آنرا به سلیقه «هدایتگرهای غربی» بستگی دارد!
به گزارش تابناک، استاندارد دوگانه آژانس به عنوان بازوی نظارت هستهای سازمان ملل متحد حتی مورد انتقاد روسیه نیز قرار گرفته است.
در این زمینه «واسیلی نبنزیا»، سفیر روسیه در سازمان ملل، با اشاره به حمله به برکه گفته است: متأسفانه، حادثهای که درباره آن بحث میکنیم، به هیچ وجه اولین حمله به یک تأسیسات هستهای غیرنظامی در چارچوب تشدید تنشهای کنونی در خاورمیانه نیست.
نبنزیا به طور مشخص به حملات متعدد نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی به تأسیسات فردو، نطنز، اصفهان، اراک و به ویژه نیروگاه بوشهر اشاره کرد. بر اساس این گزارش، نیروگاه بوشهر در تاریخهای ۱۷، ۲۴، ۲۷ مارس و ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند، ۴، ۷ و ۱۵ فروردین ۱۴۰۵) مورد حمله قرار گرفته است.
روسیه تأکید کرده است که در حالی که دبیرکل سازمان ملل به سرعت «نگرانی عمیق» خود را از حادثه امارات ابراز کرد، هرگز واکنشی مشابه به حملات مکرر به بوشهر نشان نداد.
نبنزیا در این باره گفت: ما واقعاً از این واقعیت متحیریم که آنتونیو گوترش... هرگز پیش از این لازم ندانسته است که به حملات متعدد به نیروگاه بوشهر واکنش نشان دهد.
به گزارش تابناک، در خصوص این استاندارد دوگاه آژانس به عنوان دیده بان هستهای سازمان ملل باید در نظر داشت شورای حکام آژانس نهادی سیاسی است و اعضای آن (عمدتاً کشورهای غربی و متحدانشان) نفوذ بالایی دارند.
امارات متحده عربی به عنوان کشوری محسوب میشود که روابط راهبردی نزدیکی با غرب و آژانس دارد و ریاست دورهای کنفرانس عمومی آژانس را نیز بر عهده دارد. در مقابل، ایران در سالهای اخیر تحت فشارهای سیاسی و تحریمهای شدید غرب بوده است.
در واقع آژانس و غرب، صرف نظر از عامل حمله، به دنبال حفظ ثبات و امنیت در اطراف تأسیسات هستهای متحدان خود هستند، در حالی که حملات به تأسیسات ایران را در چارچوب کاهش توان هستهای ایران توجیه میکنند.
هرچند آژانس از نظر فنی هرگونه حمله به تأسیسات هستهای را محکوم میکند، اما در عمل، رفتار متفاوت با ایران و امارات نشاندهنده اعمال استانداردهای دوگانه بر اساس منافع سیاسی قدرتهای بزرگ است.