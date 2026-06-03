نصب سنگ مزار عنایت‌ بخشی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در روز‌های گذشته انتشار تصویر مزار بدون سنگ عنایت بخشی که ۲۶ بهمن سال گذشته از دنیا رفت، حاشیه‌هایی را در فضای مجازی به وجود آورد که فرزند این بازیگر نسبت به آنها گله‌مند شد.

آرش بخشی توضیح داده، به دلیل آغاز جنگ و خارج شدن خانواده‌اش از تهران و همینطور یکسری ناهماهنگی‌ها نصب سنگ مزار این هنرمند به تعویق افتاده بود.

حالا فرزند بخشی با ارسال عکس‌هایی، از نصب سنگ مزار عنایت‌اله بخشی در ۱۳ خردادماه خبر می‌دهد.

عنایت بخشی صبح ۲۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پس از اینکه چند ماه به طور متوالی در بیمارستان بستری بود، در سن ۸۰ سالگی از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپره شد.

این بازیگر متولد سال ۱۳۲۴ بازی در فیلم‌های سینمایی «سگ‌کشی»، «روز واقعه»، «ساحره»، «فریاد»، «مسافران»، «شکار»، «ترن»، «سناتور»، «سردار جنگل» و «آقای هالو» و سریال‌هایی، چون «امام علی (ع)»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «ولایت عشق»، «پلیس جوان»، «زیر تیغ» و «کلانتر» را در کارنامه کاری خود داشت.

آخرین حضور او در سینما به فیلم «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو برمی‌گردد که دو سال قبل در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و سال گذشته روی پرده سینما‌ها بود.