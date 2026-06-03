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نصب سنگ مزار عنایت‌ بخشی

سنگ مزار عنایت بخشی، بازیگر قدیمی سینما پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز نصب شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۷۰
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3918 بازدید
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۷
نصب سنگ مزار عنایت‌ بخشی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در روز‌های گذشته انتشار تصویر مزار بدون سنگ عنایت بخشی که ۲۶ بهمن سال گذشته از دنیا رفت، حاشیه‌هایی را در فضای مجازی به وجود آورد که فرزند این بازیگر نسبت به آنها گله‌مند شد.

آرش بخشی توضیح داده، به دلیل آغاز جنگ و خارج شدن خانواده‌اش از تهران و همینطور یکسری ناهماهنگی‌ها نصب سنگ مزار این هنرمند به تعویق افتاده بود.

حالا فرزند بخشی با ارسال عکس‌هایی، از نصب سنگ مزار عنایت‌اله بخشی در ۱۳ خردادماه خبر می‌دهد.

عنایت بخشی صبح ۲۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پس از اینکه چند ماه به طور متوالی در بیمارستان بستری بود، در سن ۸۰ سالگی از دنیا رفت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپره شد.

این بازیگر متولد سال ۱۳۲۴ بازی در فیلم‌های سینمایی «سگ‌کشی»، «روز واقعه»، «ساحره»، «فریاد»، «مسافران»، «شکار»، «ترن»، «سناتور»، «سردار جنگل» و «آقای هالو» و سریال‌هایی، چون «امام علی (ع)»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «ولایت عشق»، «پلیس جوان»، «زیر تیغ» و «کلانتر» را در کارنامه کاری خود داشت.

آخرین حضور او در سینما به فیلم «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو برمی‌گردد که دو سال قبل در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و سال گذشته روی پرده سینما‌ها بود.

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عنایت بخشی سنگ مزار بازیگر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
31
پاسخ
یادش گرامی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
روحش شاد و قرین رحمت الهی باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
20
پاسخ
دنیا جای زندگیست ، وقتی رفتی دیگه رفتی و زندگی بای بای ، این شخص بزرگ هم با نقش خودش به زندگی ما زندگی بخشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
چقدر بچگی ازش می ترسیدم و بدم میود بخاطر نقش نظامی زمان شاه توی سریال روزنامه دیواری
بچه ها همه چیز رو واقعی می بینن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
هنرمند واقعی همینه. نقش رو طبیعی ایفا می‌کنه. روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
18
پاسخ
یکبار ندیدیم مصاحبه ای کنه و خودش رو به جایی بند کنه ، محبوب همه طیفهای جامعه بود ، مایه قوت قلب بود و حس پدری مهربان رو برای همه داشت ، خاطره از خاطره سازترین ها بود ، همچون کشاورز و مشایخی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
8
پاسخ
فریاد زیر آب رو نگفتی
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