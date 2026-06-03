ادعای جدید ترامپ: رهبر ایران مشغول مذاکرات با ماست

رئیس‌جمهور آمریکا تأیید کرد در تماس تلفنی اخیر با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با لحنی تند از ادامه حملات به لبنان انتقاد کرده، زیرا این حملات روند مذاکرات با ایران را با خطر مواجه کرده است.

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی اختصاصی با پادکست «پاد فورس وان» تأیید کرد که در تماس تلفنی روز دوشنبه به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «دیوانه» خطاب کرده است.

ترامپ در توضیح علت عصبانیت خود گفت: «از جنگیدن مداوم او با لبنان کمی ناراحت شده بودم.»

به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، حملات رژیم صهیونیستی به لبنان مذاکرات صلح میان واشنگتن و تهران را با خطر مواجه کرده است، زیرا ایران تأکید دارد حملات این رژیم علیه حزب‌الله باید متوقف شود تا امکان دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و سپس رسیدگی به موضوع برنامه هسته‌ای ایران فراهم شود.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به نگرانی‌های خود درباره تأثیر درگیری‌های لبنان بر روند مذاکرات، ابراز امیدواری کرد که توافق با ایران «نسبتاً سریع» حاصل شود.

گفتنی است، رسانه آمریکایی آکسیوس شامگاه دوشنبه هفته جاری گزارش داد، رئیس‌جمهور آمریکا پس از هشدار ایران، طرح نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای بمباران اهدافی در بیروت را متوقف کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «با وجود تلاش‌های اعلامی آمریکا در روزهای نخست بعد از آتش‌بس جهت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزات علیه لبنان، مسئولیت مستقیم آمریکا، چه در نقض آتش‌بس علیه ایران و چه در نقض آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل علیه لبنان، محرز است و مسئولیت آثار و پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا است.»

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پایان جنگ نقش دارد.

وی گفت: «او قطعاً در این تصمیم‌گیری‌ها دخیل است و احترام زیادی برای او (در ایران) وجود دارد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از تمایل خود برای دیدار با رهبری جدید ایران گفت و افزود: «هنوز افتخار دیدار با او را نداشته‌ام... ،دوست دارم با او دیدار کنم.»

ترامپ همچنین از رویکرد خود در برقراری ارتباط مستقیم با طرف‌های رقیب آمریکا دفاع کرد و گفت: گفت‌وگوهای رودررو می‌تواند به ایجاد روابطی منجر شود که در نهایت امنیت بیشتری برای آمریکا به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری و به ویژه بعد از آغاز جنگ با ایران در اسفند 1404، این برای اولین بار است که او با لحنی مودبانه نسبت به رهبری ایران صحبت می‌کند.

گفتنی است افکار عمومی ایران و جهان رئیس جمهور آمریکا را به عنوان فردی متناقض‌گو و نامتعادل در عرصه سیاسی و جهانی شناخته‌اند.