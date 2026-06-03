پست جدید دونالد ترامپ: ترامپ ۰۰۷
دونالد ترامپ در تروث سوشال پست جدید منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۶۶| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال پست جدید منتشر کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
دو تا صفر اول به معنی دو تا کله پوک هست که منظور. ترامپ و پیت هگست می باشد هفت هم یعنی هفت روز هفته . کنایه از احمق بودن همیشگی
این با این سطح عقل چطور به ریاست جمهوری رسیده؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
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