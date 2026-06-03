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پست جدید دونالد ترامپ: ترامپ ۰۰۷

دونالد ترامپ در تروث سوشال پست جدید منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۶۶
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5261 بازدید
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۷

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال پست جدید منتشر کرد.

 

پست جدید دونالد ترامپ در تروث سوشال: ترامپ ۰۰۷

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دونالد ترامپ تروث سوشال ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
10
پاسخ
مرد مرده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
10
21
پاسخ
دو تا صفر اول به معنی دو تا کله پوک هست که منظور. ترامپ و پیت هگست می باشد هفت هم یعنی هفت روز هفته . کنایه از احمق بودن همیشگی
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
22
پاسخ
یعنی اینکه می خواهد هفت قسمت مساوی تقسیم بشود انتشاللله
بهبا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
2
پاسخ
منظورش چیه؟
ینی ترامپ در سال ۲۰۰۷؟
دو تا صفر پشت هفت ینی چی آخه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
10
15
پاسخ
این با این سطح عقل چطور به ریاست جمهوری رسیده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
همونجوری که احمدی نژاد رئیس جمهور شد و ایران رو به این روز رسوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
9
پاسخ
منظورش جیمز بانده میگم خودمم
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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