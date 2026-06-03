یکی از افراد حاضر در تجمعات شبانه با در دست داشتن پلاکاردی، پیشنهاد جالبی خطاب به نمایندگان مجلس داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ یکی از شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه پیشنهاد جالبی را مطرح کرد.

یکی از افراد حاضر در تجمعات شبانه با در دست داشتن پلاکاردی، با پیشنهاد جالبی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: نمایندگان محترم مجلس برای تصویب قانون تنگه هرمز، در میدان شهر جلسه بگیرید. ما با زنجیره انسانی از شما حفاظت می‌کنیم.