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پیشنهاد عجیب یک شهروند برای مجلسی‌ها در تجمعات

یکی از افراد حاضر در تجمعات شبانه با در دست داشتن پلاکاردی، پیشنهاد جالبی خطاب به نمایندگان مجلس داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۶۴
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2613 بازدید
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۶
پیشنهاد عجیب یک شهروند برای مجلسی‌ها در تجمعات

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ یکی از شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه پیشنهاد جالبی را مطرح کرد.

یکی از افراد حاضر در تجمعات شبانه با در دست داشتن پلاکاردی، با پیشنهاد جالبی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: نمایندگان محترم مجلس برای تصویب قانون تنگه هرمز، در میدان شهر جلسه بگیرید. ما با زنجیره انسانی از شما حفاظت می‌کنیم.

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تجمعات شبانه نمایندگان مجلس تنگه هرمز پلاکارد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
12
7
پاسخ
کاش خود ایشان نماینده مجلس بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
12
4
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
12
7
پاسخ
عجب حرف قشنگی زده دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
19
پاسخ
زنجیره انسانی.......................
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
7
پاسخ
خیر باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
41
پاسخ
پویش جان فدا فقط برای مردم است فقط!
صرفه جویی،گرانی، ناترازی و جنگ هم مال مردم
نمایندگان مرم در رفاه وامنیت
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