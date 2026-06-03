پیشنهاد عجیب یک شهروند برای مجلسیها در تجمعات
یکی از افراد حاضر در تجمعات شبانه با در دست داشتن پلاکاردی، پیشنهاد جالبی خطاب به نمایندگان مجلس داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۶۴| |
2613 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ یکی از شرکتکنندگان در تجمعات شبانه پیشنهاد جالبی را مطرح کرد.
یکی از افراد حاضر در تجمعات شبانه با در دست داشتن پلاکاردی، با پیشنهاد جالبی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: نمایندگان محترم مجلس برای تصویب قانون تنگه هرمز، در میدان شهر جلسه بگیرید. ما با زنجیره انسانی از شما حفاظت میکنیم.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟