صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ولاسکو و پیاتزا در برزیل با هم دیدار کردند

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه اردوی برون مرزی در برزیلیا با خولیو ولاسکو دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۶۰
| |
2260 بازدید
|
۱
ولاسکو و پیاتزا در برزیل با هم دیدار کردند

به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال مردان ایران که اردوی برون مرزی خود را از روز یک‌شنبه دهم خرداد در برزیلیا آغاز کرده است، بامداد امروز به وقت تهران نخستین تمرین توپی خود را برگزار کرد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از بازگشت از این تمرین با خولیو ولاسکو سرمربی پیشین تیم ملی ایران و سرمربی فعلی تیم ملی زنان ایتالیا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

تومازو توتولو دستیار و جیانی روسی مربی بدنساز تیم ملی ایران نیز در این دیدار همراه پیاتزا بودند.

تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدار‌های هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ولاسکو لیگ ملت ها تیم ملی والیبال ایران روبرتو پیاتزا تابناک ورزشی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور یک مربی ایرانی دیگر در لیگ عراق
روادید بازیکنان تیم ملی صادر شد
درس بزرگ اوریه به مدیران پرسپولیس
مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه‌هرمز
جایزه صلح فیفا به ترامپ دردسرساز شد
رونمایی ژاپنی‌ها از سکه‌های یادبود بازی‌های پاراآسیایی
تیم ملی والیبال در برزیل، کاروان ویزا در آنکارا، مدیران تشنه سفر/ چه کسانی از «تور ویزای فرانسه» سود می‌برند؟
دیدار دوستانه ایران و مالی پشت درهای بسته
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
0
پاسخ
چقدر بازیهای سخت پشت سر همی داره ۳بر۰برزیل میبازه. ۳بر ۱بلغارستان .۳بر ۲هم آرژانتین میبازه بلژیک شاید ۳بر۲ ببره
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m9o
tabnak.ir/005m9o