ولاسکو و پیاتزا در برزیل با هم دیدار کردند

به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال مردان ایران که اردوی برون مرزی خود را از روز یک‌شنبه دهم خرداد در برزیلیا آغاز کرده است، بامداد امروز به وقت تهران نخستین تمرین توپی خود را برگزار کرد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از بازگشت از این تمرین با خولیو ولاسکو سرمربی پیشین تیم ملی ایران و سرمربی فعلی تیم ملی زنان ایتالیا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

تومازو توتولو دستیار و جیانی روسی مربی بدنساز تیم ملی ایران نیز در این دیدار همراه پیاتزا بودند.

تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدار‌های هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود.