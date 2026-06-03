سقوط بالگرد در جنوب غرب انگلیس
پلیس انگلیس اعلام کرد یک بالگرد نیروی دریایی در مزرعهای در جنوب غرب این کشور سقوط کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۵۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نیروهای امدادی در محل حادثه در نزدیکی «اوکهمپتون» مستقر هستند.
همچنین چندین جاده در اطراف منطقه حادثه مسدود شده است.
سخنگوی پلیس محلی گفت: جزئیات حادثه در دست بررسی است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر، آنها را به اشتراک خواهیم گذاشت.
به گزارش گاردین، وزارت دفاع انگلیس نیز تایید کرده است که این بالگرد متعلق به نیروی دریایی سلطنتی بوده است.
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