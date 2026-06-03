سقوط بالگرد در جنوب غرب انگلیس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نیرو‌های امدادی در محل حادثه در نزدیکی «اوکهمپتون» مستقر هستند.

همچنین چندین جاده در اطراف منطقه حادثه مسدود شده است.

سخنگوی پلیس محلی گفت: جزئیات حادثه در دست بررسی است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر، آنها را به اشتراک خواهیم گذاشت.

به گزارش گاردین، وزارت دفاع انگلیس نیز تایید کرده است که این بالگرد متعلق به نیروی دریایی سلطنتی بوده است.