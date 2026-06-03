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رونمایی ژاپنی‌ها از سکه‌های یادبود بازی‌های پاراآسیایی

کمیته برگزاری بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ از سکه‌های یادبود این رویداد رونمایی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۵۵
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رونمایی ژاپنی‌ها از سکه‌های یادبود بازی‌های پاراآسیایی

به گزارش تابناک به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، وزارت دارایی ژاپن اعلام کرده است سکه نقره‌ای ۱۰۰۰ ینی ویژه بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ در سال جاری میلادی و همزمان با برگزاری این رویداد‌ها منتشر می‌شود.

در طراحی روی سکه یادبود بازی‌های پاراآسیایی، تصاویر ورزشکاران رشته‌های گلبال و بوچیا در کنار ورزشگاه اصلی رقابت‌ها در پارک میزوهو ناگویا دیده می‌شود؛ طرحی که نمادی از توانمندی، پویایی و روح فراگیر ورزش پارا در قاره آسیا به شمار می‌رود.

در پشت این سکه نیز تصویر «اوزومین»، نماد عروسکی رسمی بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ در کنار نماد آب طراحی شده است. همچنین در فرآیند تولید این سکه از فناوری ویژه رنگین‌کمانی استفاده شده تا جلوه‌ای متفاوت و چشم‌نواز ایجاد شود.

برگزارکنندگان بازی‌ها اعلام کردند انتشار این سکه‌های یادبود بخشی از برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی ژاپن برای معرفی هرچه بیشتر بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از بیست و شش مهر تا دوم آبان‌ماه ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با حضور حدود ۴٠٠٠ ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار می‌شود.

رونمایی ژاپنی‌ها از سکه‌های یادبود بازی‌های پاراآسیایی

رونمایی ژاپنی‌ها از سکه‌های یادبود بازی‌های پاراآسیایی

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سکه ژاپنی بازی های آسیایی کمیته ملی پارالمپیک تابناک ورزشی
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