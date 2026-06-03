درس بزرگ اوریه به مدیران پرسپولیس
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تجربه تلخ جدایی سرژ اوریه و شکایت سنگین او به فیفا، باعث شده تا مدیران پرسپولیس برای جدایی سایر بازیکنان خارجی خود به فکر یک راهحل درست باشند. در آن ماجرای پرحاشیه، انتشار نام اوریه در لیست مازاد، پیش از هرگونه توافق مالی، کار دست سرخپوشان داد و این مدافع ساحل عاجی را از تعطیلات به سوی شکایت در فیفا سوق داد. باشگاهی که ابتدا خودش بازیکن را کنار گذاشت، در نهایت درگیر پروندهای شد که تمام مبلغ قرارداد را به جیب بازیکن میفرستاد.
حالا در شرایطی که زمزمههای عدم تمایل اوسمار ویرا به ادامه همکاری با تیوی بیفوما و دنیل گرا به گوش میرسد، مدیریت پرسپولیس قصد دارد هوشمندانهتر عمل کند. با توجه به دستمزد سنگین این دو بازیکن، باشگاه این بار تغییر استراتژی داده است.
خبری که به گوش میرسد حاکی از آن است که مدیران پرسپولیس قبل از هرگونه اعلام عمومی یا درج نام در لیست مازاد، پای میز مذاکره مینشینند. توافق برای فسخ قرارداد، مسیر اجتنابناپذیری است که البته هزینه دارد؛ چرا که بیفوما و گرا به سادگی از مطالبات فصل آینده خود نمیگذرند. باید دید آیا پرسپولیس میتواند این «دومین اشتباه» را با تدبیر مدیریت کند، یا همچنان باید نگران پروندههای جدید دلاری در فیفا باشد.