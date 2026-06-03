۹۵ درصد بلیت پروازهای لغو شده جنگ تعیینتکلیف شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنی؛ ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین تکلیف یا بازپرداخت کامل بهای بیش از 95 درصد بلیتهای پروازهایی خبر داد که در پی تشدید تنشهای منطقهای و لغو پروازها در دوره جنگ تحمیلی سوم متوقف شده بودند.
وی افزود: روند تسویه با معدود مسافران باقیمانده همچنان ادامه دارد و تا بازپرداخت کامل وجوه و استیفای حقوق تمامی مسافران متوقف نخواهد شد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه تخصصی «استرداد بلیت هواپیما» گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، شرکتهای هواپیمایی و نمایندگان رسمی فروش بلیت موظف هستند حداکثر ظرف 48 ساعت به شکایات ثبتشده در این سامانه رسیدگی کرده و نتیجه را به سازمان اعلام کنند.
شیرودی با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی اظهار کرد: شرکتهایی که تعداد شکایات حلنشده آنها در پایان هر روز کاری از 9 مورد فراتر رود، از دریافت خدماتی نظیر صدور مجوز پرواز جدید، تغییر برنامه پروازی و سایر خدمات سازمان محروم خواهند شد. این محدودیت تا زمان رفع مشکلات و پاسخگویی به شکایات ادامه خواهد داشت و شامل پروازهای برنامهای و فوقالعاده میشود.
وی با تأکید بر اینکه حقوق مسافران خط قرمز سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: شرکتهای هواپیمایی باید رعایت حقوق مسافران را در اولویت قرار دهند. عدم استرداد بهموقع وجوه بلیت علاوه بر تضییع حقوق مردم، اعتبار تجاری شرکتهای متخلف را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: شفافیت در پاسخگویی، ارائه خدمات مناسب و رعایت کامل حقوق مسافران برای تمامی شرکتهای هواپیمایی الزامی است و در صورت تخلف، علاوه بر امکان پیگیری قانونی از سوی مسافران، محدودیتهای لازم نیز از سوی سازمان اعمال خواهد شد.
وی درباره بلیتهای خریداریشده در قالب بستههای گردشگری نیز توضیح داد: در مواردی که وجوه بلیت از سوی شرکتهای خدمات مسافرتی به حساب شرکتهای هواپیمایی واریز شده باشد، سازمان هواپیمایی در فرآیند استرداد وجه همکاری خواهد کرد. در غیر این صورت، پیگیری موضوع از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام میشود.
شیرودی در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات سازمان از راهاندازی سامانه استرداد بلیت تا اعمال محدودیت برای شرکتهای متخلف، با هدف افزایش شفافیت، ارتقای رضایتمندی مسافران و صیانت از حقوق مردم انجام میشود و این روند تا تعیین تکلیف آخرین پرونده ادامه خواهد داشت.