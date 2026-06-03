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مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه‌هرمز

مالک باشگاه المپیاکوس و غول کشتی‌رانی یونان برای عبور از تنگه هرمز آماده پرداخت عوارض به ایران است.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۶
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7770 بازدید
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۶

مالک باشگاه طارمی آماده پرداخت عوارض تنگه‌هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اوانجلس ماریناکیس، مالک باشگاه ناتینگهام فارست انگلیس و المپیاکوس یونان روز گذشته (سه‌شنبه) اظهاراتی جنجالی علیه ترامپ و به نفع ایران انجام داد و اعلام کرد که «حاضر به پرداخت عوارض به ایران برای عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز» است. ماریناکیس با داشتن بیش از ۱۵۰ کشتی و نفتکش جزو ۱۰۰ چهره تاثیرگذار صنعت کشتی‌‍رانی دنیا به شمار می‌آید.

پیش از این دولت آمریکا برای مالکان نفتکش‌ها و کشتی‌ها خط و نشان کشیده بود که نباید برای عبور از تنگه هرمز به ایران عوارضی پرداخت کنند. مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی کشورمان در باشگاه المپیاکوس بازی می‌کند.

اما مالک غول کشتی‌رانی یونان در مصاحبه با سایت میدل ایست آی می‌گوید که حاضر به پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار عوارض به ایران است تا با این همه دردسر مواجه نشود. مالک باشگاه انگلیسی با بیش از ۱۵۰ فروند کشتی شامل تانکر‌های نفت‌کش، حمل‌کننده‌های گاز طبیعی مایع و کشتی‌های فله‌بر معتقد است که درآمد حاصل از عوارض برای ایران «می‌تواند تمام خساراتی را که تاکنون وارد شده، جبران کند.»

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برچسب ها
اوانجلس ماریناکیس ناتینگهام کشتی‌رانی مهدی طارمی تنگه هرمز عوارض تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
7
پاسخ
طارومی را در عکس ندیدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
عکس برای این فصل نیست. امسال قهرمان نشدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
19
پاسخ
باریکلا به آدم چیز فهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
8
پاسخ
آفرین، دمت گرم که اینقدر منطقی و فهمیده هستی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
10
پاسخ
ملت مقاومت کنند تنگه رو کلا باز نکنید .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
7
پاسخ
واقعا آدم منطقی وفهمیده وتاجر بادرکی است لایق داشتن این همه سرمایه رادارد
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