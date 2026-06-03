به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اوانجلس ماریناکیس، مالک باشگاه ناتینگهام فارست انگلیس و المپیاکوس یونان روز گذشته (سه‌شنبه) اظهاراتی جنجالی علیه ترامپ و به نفع ایران انجام داد و اعلام کرد که «حاضر به پرداخت عوارض به ایران برای عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز» است. ماریناکیس با داشتن بیش از ۱۵۰ کشتی و نفتکش جزو ۱۰۰ چهره تاثیرگذار صنعت کشتی‌‍رانی دنیا به شمار می‌آید.

پیش از این دولت آمریکا برای مالکان نفتکش‌ها و کشتی‌ها خط و نشان کشیده بود که نباید برای عبور از تنگه هرمز به ایران عوارضی پرداخت کنند. مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی کشورمان در باشگاه المپیاکوس بازی می‌کند.

اما مالک غول کشتی‌رانی یونان در مصاحبه با سایت میدل ایست آی می‌گوید که حاضر به پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار عوارض به ایران است تا با این همه دردسر مواجه نشود. مالک باشگاه انگلیسی با بیش از ۱۵۰ فروند کشتی شامل تانکر‌های نفت‌کش، حمل‌کننده‌های گاز طبیعی مایع و کشتی‌های فله‌بر معتقد است که درآمد حاصل از عوارض برای ایران «می‌تواند تمام خساراتی را که تاکنون وارد شده، جبران کند.»