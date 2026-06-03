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محسن چاوشی به دیوارنگاره ولیعصر راه یافت

به مناسبت عید سعید غدیر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد. در این دیوارنگاره، حضور محسن چاوشی و داریوش ارجمند جلب توجه می کند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۵
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10883 بازدید
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۷
محسن چاوشی به دیوارنگاره ولیعصر راه یافت

به گزارش تابناک؛ به مناسبت عید سعید غدیر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد. در این دیوارنگاره، حضور محسن چاوشی و داریوش ارجمند جلب توجه می کند. 

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دیوارنگاره میدان ولیعصر محسن چاوشی داریوش ارجمند
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ایران دخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
44
66
پاسخ
محسن چاووشی یک ایرانی باشرف شیعه وطن پرست هست یک انسان درست شریف و یک سرمایه ارزشمند هنری کشورمون خداوند حفظ شون کنه و همینطور استاد ارجمند و سایره هنرمندان شریف و متعهد به وطن رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
33
62
پاسخ
واقعا دمش گرم
بازدیدکننده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
30
46
پاسخ
محسن چاوُشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
21
40
پاسخ
آفرین به کسانی که حمایت میکنند از هنر مندان وطن پرست باید این کار خیلی بیشتر و فراگیر بشه ممنونم
کیوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
21
36
پاسخ
محسن چاوشی عزیز و دوست داشتنی...یک وطن پرست با غیرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
10
25
پاسخ
درود و هزاران درود بر دوبزرگ مرد ایرانی هنرمندانی که همیشه در قلب ما جا دارن استاد بزرگ جناب آقای داریوش ارجمند و جناب آقای محسن چاوشی خواننده ی محترم هر دو بزرگ مرد جای تحسین دارن بهترین ها برایشان آرزوی دلی ماست ماشاالله به هر دو هم وطن سالم وسلامت باشن در پناه خدا 💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
نظر شما راجع به بقیه هنرمندها و ورزشکاران داخل عکس چیه؟
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