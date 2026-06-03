محسن چاوشی به دیوارنگاره ولیعصر راه یافت
به مناسبت عید سعید غدیر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد. در این دیوارنگاره، حضور محسن چاوشی و داریوش ارجمند جلب توجه می کند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۵| |
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به گزارش تابناک؛ به مناسبت عید سعید غدیر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد. در این دیوارنگاره، حضور محسن چاوشی و داریوش ارجمند جلب توجه می کند.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۷
محسن چاووشی یک ایرانی باشرف شیعه وطن پرست هست یک انسان درست شریف و یک سرمایه ارزشمند هنری کشورمون خداوند حفظ شون کنه و همینطور استاد ارجمند و سایره هنرمندان شریف و متعهد به وطن رو
آفرین به کسانی که حمایت میکنند از هنر مندان وطن پرست باید این کار خیلی بیشتر و فراگیر بشه ممنونم
درود و هزاران درود بر دوبزرگ مرد ایرانی هنرمندانی که همیشه در قلب ما جا دارن استاد بزرگ جناب آقای داریوش ارجمند و جناب آقای محسن چاوشی خواننده ی محترم هر دو بزرگ مرد جای تحسین دارن بهترین ها برایشان آرزوی دلی ماست ماشاالله به هر دو هم وطن سالم وسلامت باشن در پناه خدا 💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
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ناشناس| |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
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