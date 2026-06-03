محسن چاوشی به دیوارنگاره ولیعصر راه یافت

به مناسبت عید سعید غدیر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد. در این دیوارنگاره، حضور محسن چاوشی و داریوش ارجمند جلب توجه می کند.

به گزارش تابناک؛ به مناسبت عید سعید غدیر از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) رونمایی شد. در این دیوارنگاره، حضور محسن چاوشی و داریوش ارجمند جلب توجه می کند.