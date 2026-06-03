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دیدار دوستانه ایران و مالی پشت درهای بسته

با تصمیم کادرفنی تیم ملی فوتبال، دیدار دوستانه ایران مقابل مالی، پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۴
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دیدار دوستانه ایران و مالی پشت درهای بسته

به گزارش تابناک با اعلام رسانه تیم ملی، با توجه به اهمیت دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر مالی و در راستای برنامه‌ها و اهداف تاکتیکی سرمربی تیم ملی، دیدار فردا مقابل مالی پشت در‌های بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار خواهد شد.

تمرین امروز تیم ملی نیز پشت در‌های بسته برگزار می‌شود.

نتیجه این دیدار از طریق بخش رسانه‌ای تیم ملی و در خروجی‌های رسانه‌ای فدراسیون فوتبال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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