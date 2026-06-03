دیدار دوستانه ایران و مالی پشت درهای بسته

با تصمیم کادرفنی تیم ملی فوتبال، دیدار دوستانه ایران مقابل مالی، پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک با اعلام رسانه تیم ملی، با توجه به اهمیت دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر مالی و در راستای برنامه‌ها و اهداف تاکتیکی سرمربی تیم ملی، دیدار فردا مقابل مالی پشت در‌های بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار خواهد شد.

تمرین امروز تیم ملی نیز پشت در‌های بسته برگزار می‌شود.

نتیجه این دیدار از طریق بخش رسانه‌ای تیم ملی و در خروجی‌های رسانه‌ای فدراسیون فوتبال اطلاع‌رسانی خواهد شد.