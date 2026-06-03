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گلآرایی حرم امامحسین (ع) به مناسبت عیداللهالاکبر
حرم مطهر امام حسین (ع) به مناسبت عیدالله الاکبر، گلآرایی شد.
کد خبر:
۱۳۷۶۷۲۹
تاریخ انتشار:
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
03 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۶۷۲۹
|
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
03 June 2026
|
821
بازدید
821
بازدید
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گل آرایی
حرم مطهر امام حسین
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