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دیدار اعضای دفتر رهبری با خانواده شهید نکوئی

جمعی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی با خانواده پاسدار شهید مصطفی نکوئی دیدار و گفت‌وگو کردند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۲۶
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حجت الاسلام ذوعلم و محسن پاک آیین اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور در منزل پاسدار شهید مصطفی نکوئی، به مقام این شهید والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پاسدار شهید عباس نکوئی در اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی در اولین روز جنگ رمضان در بیت رهبر شهید انقلاب به مقام شهادت نائل آمد.پویش «اول خانواده شهدا» به دعوت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، با هدف دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا شکل گرفته است.

ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ تأکید کردند: «مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهدای همان محل آغاز کنند.»

 

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