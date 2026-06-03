پایان هفته طوفانی در انتظار پایتختنشینان
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ بر اساس آخرین تحلیل نقشههای همدیدی و پیشیابی اداره کل هواشناسی استان تهران، پایتختنشینان از امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد تا پایان هفته جاری شاهد نوسانات جوی، وزش باد شدید و بارشهای پراکنده خواهند بود.
بررسیها نشان میدهد که با توجه به هشدارهای پیشین، از بعد از ظهر امروز چهارشنبه افزایش وزش باد در بعضی ساعات میتواند منجر به خیزش گرد و خاک محلی در مناطق مستعد استان شود، در حالی که ارتفاعات شرقی و شمالی استان نظیر آبعلی و دماوند در ساعات پایانی شب خود را برای بارش پراکنده باران آماده میکنند.
این ناپایداریها در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد به اوج خود میرسد؛ جایی که ورود موج ناپایدار محلی، آسمان تهران و سایر شهرستانهای استان را قسمتی ابری کرده و در بعضی ساعات با تشدید وزش باد، بارش پراکنده باران و احتمال وقوع طوفان گرد و غبار همراه خواهد شد که به تبع آن، کاهش موقتی کیفیت هوا و کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی دور از انتظار نیست.
هواشناسی استان تهران ضمن توصیه به بیماران قلبی و ریوی جهت پرهیز از ترددهای غیرضروری در فضای باز، اعلام کرده است که از روز جمعه از شدت ابرها کاسته شده و آسمانی صاف تا کمی ابری حاکم میشود، هرچند که در ساعات بعد از ظهر روز جمعه نیز وزش باد شدید و گرد و خاک همچنان پدیده غالب اکثر مناطق استان خواهد بود.