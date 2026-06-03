زورگیری ماموران قلابی از عروس و مادرشوهر

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، در حال حاضر این سارقان که به سلاح گرم و سرد مسلح بودند هنوز ناشناس هستند و کشف هویت آنها یکی از اولویت‌های افسر پرونده است.

ماجرای این پرونده به چند شب قبل باز می‌گردد و زمانی شروع شد که زن میانسالی با عروسش در خانه خودشان در حوالی هاشم‌آباد تنها بودند. وقتی پسر زن میانسال از سر کار به خانه برگشت هر چه در زد کسی در را باز نکرد؛ بنابراین به هر نحوی که بود وارد خانه خود شد و دید دست و پا و دهان همسر و مادرش بسته شده است.

مرد جوان بعد از اینکه فهمید آنها قربانی زورگیری و سرقت مسلحانه شده‌اند موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کرد.

پس از حضور ماموران پلیس دو زن در تشریح ماجرایی که برایشان رخ داده بود، گفتند: چند ساعت قبل دو نفر به در خانه ما آمدند و در زدند. بعد گفتند ما مامور پلیس هستیم و باید خانه شما را بازرسی کنیم.

عروس خانواده گفت وقتی ما در را باز کردیم و از آنها دلیل تفتیش خانه و حکم قضایی خواستیم با کلت و چاقو ما را تهدید کردند.

زن میانسال که کنار عروسش بود، در تکمیل گفته‌های او ادامه داد: آنها به زور و تهدید وارد خانه شدند و دست و پا و دهان ما را بستند و هرچه طلا داشتیم سرقت و ما را هم در همان شرایط سخت رها کردند تا اینکه پسرم آمد و ما را نجات داد.

این در حالی است که مالباختگان این سرقت مقرون به آزار گفتند مجموع ارزش ریالی طلا‌هایی که دو مرد مسلح با خود بردند ۲ میلیارد تومان است.

در حال حاضر با توجه به شکایت مطرح شده تحقیقات برای دستگیری دو سارق که پس از انجام موفق سرقت مسلحانه فرار کرده‌اند، آغاز شده است و شناسایی هویت یا هر سرنخی که منجر به کشف این پرونده شود در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.