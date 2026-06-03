کارشناسی خودرو در هر نقطه از تهران با یدک دات کام
یدک دات کام (yadak.com) با ارائه خدمات کارشناسی سیار در سراسر تهران، امکان بررسی دقیق وضعیت فنی و ظاهری خودرو را بدون اتلاف وقت برای خریداران فراهم کرده است. در این سرویس، متخصصان یدکداتکام در کوتاهترین زمان به محل شما اعزام میشوند و تمامی بخشهای خودرو را به صورت تخصصی بررسی میکنند تا بتوانید با اطمینان بیشتری برای خرید خودرو تصمیمگیری کنید.
چرا کارشناسی خودرو قبل از خرید ضروری است؟
خرید خودرو یکی از مهمترین تصمیمهای مالی برای بسیاری از افراد است. در چنین شرایطی، اطلاع از وضعیت واقعی خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از ایرادات فنی یا بدنهای خودرو ممکن است در نگاه اول قابل تشخیص نباشند. به همین دلیل، کارشناسی خودرو قبل از معامله به یکی از مهمترین مراحل خرید خودرو تبدیل شده است.
کارشناسی سیار خودرو در تهران با یدکداتکام
با خدمات کارشناسی خودرو در محل یدکداتکام، دیگر نیازی نیست خودرو را به مرکز کارشناسی ببرید یا زمان زیادی برای پیدا کردن کارشناس خودروی مطمئن صرف کنید. کافی است درخواست خود را ثبت کنید تا کارشناس یدکداتکام در سریعترین زمان ممکن به محل شما اعزام شود. این خدمات در تمام مناطق تهران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ارائه میشود.
کارشناسان یدکداتکام با استفاده از تجهیزات تخصصی و تجربه عملی، خودرو را به صورت کامل بررسی میکنند و گزارشی دقیق از وضعیت خودرو تحت عنوان «برگه سلامت خودرو» ارائه میدهند. این گزارش شامل وضعیت رنگ و بدنه، سلامت فنی خودرو و وضعیت آپشنها است.
چرا کارشناسی خودرو با یدکداتکام؟
یدکداتکام انتخاب مناسبی برای کارشناسی خودرو است، زیرا به تمام نیازهای خریدار برای یک معامله مطمئن پاسخ میدهد.
- اعزام سریع کارشناس در محل: کارشناس به محل اعلامشده توسط شما اعزام میشود تا کارشناسی خودرو را به صورت تخصصی انجام دهد.
- کارشناسان مجرب و مجهز: تمام کارشناسان یدکداتکام با تجهیزات دقیق و حرفهای کار میکنند و تجربه کافی برای تشخیص کوچکترین ایرادات پنهان خودرو را دارند.
- بررسی کامل و دقیق تمام بخشهای خودرو: تست رانندگی انجام میشود و بدنه و رنگ خودرو، موتور، گیربکس، سیستم برقی، جلوبندی، تعلیق و آپشنها با جزئیات بررسی میشوند.
- گزارش شفاف و قابل اعتماد: بعد از بررسی، یک گزارش کامل و روشن از وضعیت خودرو دریافت میکنید تا تصمیمگیری برایتان سادهتر و مطمئنتر شود.
- پوشش تمام نقاط تهران: فرقی ندارد شمال، جنوب یا مرکز تهران باشید؛ سرویس کارشناسی سیار یدکداتکام در تمامی نقاط تهران فعال است.
- صرفهجویی در زمان و هزینه: با کارشناسی قبل از خرید، از ضررهای احتمالی و هزینههای سنگین تعمیرات جلوگیری میکنید و بدون اتلاف وقت، معاملهای امن انجام میدهید.
- ارائه برگه تضمین سلامت خودرو: پس از پایان کارشناسی، برگه سلامت خودرو با جزئیات کامل در اختیار شما قرار میگیرد. در این گزارش، وضعیت فنی، بدنه، رنگ، آپشنها و ایرادات احتمالی خودرو بهصورت شفاف ثبت میشود تا بتوانید با اطمینان بیشتر برای خرید یا فروش خودرو تصمیمگیری کنید. این برگه به خریدار کمک میکند دید دقیقتری نسبت به ارزش واقعی خودرو داشته باشد و از بروز اختلافات احتمالی در معامله جلوگیری شود.
اگر خودرو پس از کارشناسی به خدمات یا تعمیرات نیاز داشته باشد، امکان دریافت خدمات خودرویی به صورت سیار یا حضوری از یدکداتکام فراهم است. همچنین اگر از مراکز حضوری معرفیشده در یدکداتکام خدمت دریافت کنید، میتوانید هزینه را به صورت اعتباری بپردازید.
خدمات کارشناسی سیار یدکداتکام شامل چه مواردی است؟
یدکداتکام مجموعهای کامل از خدمات کارشناسی خودرو را در سراسر تهران ارائه میدهد تا خریداران بتوانند بدون اتلاف وقت و با بالاترین دقت، وضعیت واقعی خودرو را بررسی کنند. این خدمات توسط کارشناسان باتجربه و با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام میشود. از جمله مواردی که در کارشناسی خودرو یدکداتکام ارزیابی میشوند، عبارتند از:
بررسی کامل رنگ و بدنه
در این مرحله تمام قسمتهای بدنه شامل دربها، سقف، ستونها، گلگیرها، کاپوت و صندوق از نظر رنگشدگی، خط و خش، آثار تصادف، تعویض قطعات و سلامت شاسی بررسی میشوند. کوچکترین تفاوت در ضخامت رنگ یا آثار تعمیرات توسط دستگاه و ارزیابی چشمی تشخیص داده میشود.
بررسی کامل موتور و سلامت فنی
کارشناس سلامت موتور، عملکرد صحیح آن، صدای موتور، میزان لرزش، نشتی روغن، وضعیت قطعات مصرفی، سلامت گیربکس و همچنین وضعیت زیر خودرو را بهصورت دقیق ارزیابی میکند تا هرگونه ایراد احتمالی شناسایی شود.
بررسی سیستم ترمزها و روغنها
تمام اجزای سیستم ترمز از جمله لنتها، دیسکها، عملکرد ABS و EBD، وضعیت روغنها و سایر مایعات خودرو بررسی میشوند تا از سلامت سیستم ایمنی خودرو اطمینان حاصل شود.
بررسی چرخها و لاستیکها
لاستیکها از نظر سلامت، میزان ساییدگی، تاریخ تولید، فشار باد و یکسان بودن برند و اندازه بررسی میشوند. همچنین سلامت رینگها و بالانس بودن چرخها نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی سیستم برق خودرو
تمامی تجهیزات برقی خودرو از جمله چراغها، سنسورها، سیستم صوتی، نمایشگر، باتری، شیشهبالابرها و دیگر اجزای الکتریکی تست میشوند تا عملکرد صحیح آنها مشخص شود.
بررسی سیستم تعلیق و جلوبندی، شاسی
در این بخش عملکرد کمکفنرها، اتصالات جلوبندی، سیبکها، میلتعادل و دیگر اجزای سیستم تعلیق بهطور کامل ارزیابی میشود. همچنین وضعیت شاسی از نظر ضربه، کجی یا آثار تعمیر بررسی خواهد شد.
بررسی سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه
سیستم کولر، بخاری، فنها، کمپرسور و کانالهای تهویه خودرو تست میشوند تا از عملکرد صحیح سرمایش و گرمایش اطمینان حاصل شود.
بررسی تجهیزات ایمنی و اضطراری
کمربندها، ایربگها، سنسورهای ایمنی، چراغهای هشدار و سایر تجهیزات ایمنی خودرو بررسی میشوند تا از استاندارد بودن وضعیت ایمنی خودرو اطمینان حاصل شود.
تمامی خدمات خودرویی در محل شما با یدکداتکام
یدکداتکام به عنوان یک پلتفرم جامع خدمات خودرویی، مجموعهای کامل از خدمات خودرو را به صورت سیار در اختیار کاربران خود قرار میدهد. کاربران میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و در محل و زمان دلخواه خود، از خدمات خودرویی سیار از جمله سرویس دورهای، تعویض باتری، تعویض لاستیک، کارواش، امداد خودرو و پنچرگیری استفاده کنند. هدف یدکداتکام این است که تمامی خدمات خودرویی را به صورت سریع، مطمئن و در هرجا در اختیار کاربران قرار دهد.