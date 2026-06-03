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تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را برای برخی از روزها تغییر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۱۳
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تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سودابه سلیمانی رئیس کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال بخشنامه‌ای به رؤسای استان‌ها، واحد‌های برون‌مرزی و واحد‌های مستقل این دانشگاه اعلام کرد: با توجه به برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ و به‌منظور تسهیل حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در این آزمون و جلوگیری از تداخل امتحانات پایان ترم با کنکور، تغییراتی در تقویم امتحانی اعمال می‌شود.

طبق این تصمیم، امتحانات پایان ترم که پیش‌از این برای روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، به روز‌های ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ منتقل می‌شود.

در این بخشنامه تأکید شده است که رؤسای واحد‌های دانشگاهی موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع را در خصوص این تغییرات به دانشجویان انجام دهند تا از بروز هرگونه مشکل برای داوطلبان شرکت در آزمون سراسری جلوگیری شود.

دانشجویان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر و دریافت کارت ورود به جلسه جدید (در صورت نیاز)، به سامانه آموزشی واحد محل تحصیل خود مراجعه کنند.

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دانشگاه آزاد امتحانات تداخل کنکور کارشناسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
1
پاسخ
من پذیرفته شده دکترا ی مدیریت بازرگانی واحد تهرانمرکزی در سال 1397 هستم . همکلاسیهای دکترا با افتخار از پرداخت سکه بهار ازادی قبل از انجام مصاحبه به دوتن از اساتید ارشد خود که استاد مصاحبه دکترا در تهرانمرکزی بودند سخن میگفتند . دانشگاه آزاد فاقد هرگونه استاندارد یا نظارت دقیق داخلی و خارج از دانشگاه است . تخلفات در دانشگاه آزاد بیداد میکند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اون پذیرفته شده ها دیگر خیلی داغون بودند چون هر کی بره دانشگاه ازاد قبول میشود
پس زیاد حرص نخور اونها داغووون ترین داغون بودند
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