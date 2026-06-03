دیدار گروسی با نخستوزیر قطر
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه سفر خود به منطقه خلیج فارس با نخستوزیر قطر در دوحه دیدار و درباره تحولات منطقه و برنامه هستهای ایران گفت وگو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رافائل گروسی امروز سهشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از محمد بن عبدالرحمن آلثانی نخستوزیر قطر برای استقبال از من در دوحه سپاسگزارم. این سفر مهم به منطقه خلیج فارس را در زمانی ادامه میدهم که نگرانیها درباره ایمنی هستهای در سراسر منطقه افزایش یافته است.
وی افزود: ما گفت وگویی مهم درباره وضعیت کنونی منطقه از جمله موضوع عدم اشاعه درباره ایران و نقش ضروری آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشتیم.
گروسی ادامه داد: بار دیگر بر تعهد آژانس برای همکاری با کشورهای سراسر منطقه با هدف تقویت ایمنی و امنیت هستهای و حمایت از ثبات تأکید کردم.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین نوشت: در این لحظه حساس، گفت وگو و دیپلماسی تنها مسیر پیشرو برای صلح، ثبات و همکاری است.
گروسی پیشتر در گفت وگو با شبکه الجزیره گفته بود که فناوری و قابلیتهای هستهای ایران به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است و هر توافقی در آینده باید منعکسکننده واقعیتهای امروز از جمله تاثیر درگیری اخیر باشد.