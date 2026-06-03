ارائه طرح ساماندهی ۲۰ هزار نیروی آموزشی به دولت/ صدور مجوز استخدام ۷ هزار نیروی خدمتگزار
در نشست تخصصی اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس با تشریح مهمترین مسائل نظام آموزشی کشور، بر ضرورت ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای عدالت آموزشی، رفع موازیکاریهای نهادی و تسریع در اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأکید کردند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در همین باره نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی از پیگیریهای گسترده برای تعیین تکلیف بیش از ۲۰ هزار نیروی آموزشی فعال در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: پیشنهاد ساماندهی این نیروها برای بررسی به دولت ارائه شده است.
«محمدرضا احمدیسنگر» نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در گیلان، با اشاره به مطالبات گسترده نیروهای آموزشی کشور، اظهار کرد: در جلسات نظارتی و تخصصی، موضوع تعیین تکلیف بیش از ۲۰ هزار نیروی آموزشی فعال در بخشهای مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی وضعیت این نیروها به دولت ارائه شده است.
وی افزود: نیروهای فعال در طرح امین، نهضت سوادآموزی، پیشدبستانی و سایر بخشهای آموزشی سالها در خدمت نظام تعلیم و تربیت بودهاند و لازم است برای رفع دغدغههای شغلی آنان تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: پیشنهاد شده است زمینه فعالیت این نیروها در قالب سازوکارهای قانونی و با پرداخت مستقیم حقوق فراهم شود تا مسیر ساماندهی وضعیت آنان تسهیل شود.
مجوزهای جذب نیرو
احمدیسنگر از اخذ مجوزهای جدید در حوزه جذب نیرو خبر داد و خاطر نشان کرد: وزارت آموزش و پرورش مجوز برگزاری آزمون برای جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم را دریافت کرده و همچنین مجوز استخدام ۷ هزار نیروی خدمتگزار مدارس نیز صادر شده است.
وی با تاکید بر اهمیت تقویت منابع انسانی در نظام آموزشی کشور، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت برای ارتقای کیفیت آموزش، رفع کمبود نیروی انسانی و همچنین بازسازی و تجهیز مدارس آسیبدیده همکاری خواهد کرد.
نماینده مردم رشت و خمام همچنین گفت: توجه به معیشت، امنیت شغلی و ارتقای جایگاه فرهنگیان و نیروهای آموزشی از مهمترین اولویتهایی است که مجلس با جدیت آن را دنبال میکند و در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از جامعه آموزش و پرورش بهره خواهد گرفت.
چرا تصميم گرفته فقط در نهضت سواد اموزي وقتش را هدر بده؟!
خود كرده را تدبير نيست
نفسم از جاي خوب بلند نميشه ها خودم هم زخم خورده ام