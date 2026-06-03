صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آزادی ۱۵۸ زندانی ندامتگاه قزلحصار در دهه ولایت

مدیرمجتمع ندامتگاهی قزلحصار از آزادی ۱۵۸زندانی در دهه ولایت در این ندامتگاه خبرداد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۰۶
| |
352 بازدید
آزادی ۱۵۸ زندانی ندامتگاه قزلحصار در دهه ولایت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اله کرم عزیزی روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، با پیگیری‌های مستمر واحد قضایی مجتمع ندامتگاهی قزلحصار ۱۵۸ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد و به کانون خانواده‌های خود بازگشتند.

وی اضافه کرد: واحد قضایی ندامتگاه قزلحصار در اقدامی هدفمند و با بررسی دقیق پرونده‌های قضایی زندانیان در بازده زمانی دهه ولایت، زمینه بازگشت واجدین شرایط به کانون خانواده را فراهم کرده که این اقدام در چارچوب دستورالعمل‌های صادره مبنی بر بهره‌مندی حداکثری از نهاد‌های ارفاقی با پایش مستمر وضعیت رفتاری زندانیان در دوران تحمل حبس، شرکت در برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و همچنین تعامل مؤثر با مراجع قضایی ذی‌صلاح، تقاضای آزادی مشروط، تخفیف مجازات و سایر تسهیلات قانونی صورت گرفت.

وی بیان کرد: این زندانیان با بهره مندی از ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، اتمام حبس، وثیقه، کفالت، گذشت شاکی، التزام، تعلیق مجازات و برائت آزاد و به کانون خانواده باز گشته‌اند.

مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج پیش‌تر نیز از آزادی ۸۶ زندانی این ندامتگاه با حضور معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها خبرداد و گفت: واجدین شرایط با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ارفاقات پیش‌بینی‌شده آزاد شدند.

وی افزود: این زندانیان با بهره مندی از نهاد‌های ارفاقی مشمول ماده ۲۰۰ آئین نامه سازمان زندان‌ها شده و به کانون خانواده بازگشتند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ندامتگاه قزلحصار دهه ولایت زندانیان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب آزادی زندانیان زندان مریوان با حملات هوایی
تصویب قطعنامه ضدایرانی در پارلمان اروپا
کمک رهبرانقلاب برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
دستور ویژه قاضی سراج برای متهمان اغتشاشات کرج
کمک ۵ میلیارد تومانی پزشکیان برای آزادی زندانیان
اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط کشور
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m8w
tabnak.ir/005m8w