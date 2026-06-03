آزادی ۱۵۸ زندانی ندامتگاه قزلحصار در دهه ولایت
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اله کرم عزیزی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، با پیگیریهای مستمر واحد قضایی مجتمع ندامتگاهی قزلحصار ۱۵۸ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد و به کانون خانوادههای خود بازگشتند.
وی اضافه کرد: واحد قضایی ندامتگاه قزلحصار در اقدامی هدفمند و با بررسی دقیق پروندههای قضایی زندانیان در بازده زمانی دهه ولایت، زمینه بازگشت واجدین شرایط به کانون خانواده را فراهم کرده که این اقدام در چارچوب دستورالعملهای صادره مبنی بر بهرهمندی حداکثری از نهادهای ارفاقی با پایش مستمر وضعیت رفتاری زندانیان در دوران تحمل حبس، شرکت در برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و همچنین تعامل مؤثر با مراجع قضایی ذیصلاح، تقاضای آزادی مشروط، تخفیف مجازات و سایر تسهیلات قانونی صورت گرفت.
وی بیان کرد: این زندانیان با بهره مندی از ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، اتمام حبس، وثیقه، کفالت، گذشت شاکی، التزام، تعلیق مجازات و برائت آزاد و به کانون خانواده باز گشتهاند.
مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج پیشتر نیز از آزادی ۸۶ زندانی این ندامتگاه با حضور معاون دادستان تهران در امور زندانها خبرداد و گفت: واجدین شرایط با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ارفاقات پیشبینیشده آزاد شدند.
وی افزود: این زندانیان با بهره مندی از نهادهای ارفاقی مشمول ماده ۲۰۰ آئین نامه سازمان زندانها شده و به کانون خانواده بازگشتند.