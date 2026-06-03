بارش باران در جاده های ۱۱ استان کشور

بنابر اعلام مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای راهداران آماده انجام عملیات راهداری و تسهیل تردد کاربران جاده ای در سطح راه ها هستند.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای گفت: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی طی روز‌های چهارشنبه تا جمعه (۱۳ تا ۱۵ خردادماه) در ۱۱ استان کشور، راهداران آماده انجام عملیات راهداری و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای در سطح راه‌ها هستند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، حبیب جمشیدی اظهار کرد گفت: این سامانه در روز‌های پایانی هفته جاری ۱۳ تا ۱۵ خردادماه مناطقی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، البرز و تهران را در برمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه بارشی با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، وقوع گرد و غبار در برخی نقاط و احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد همراه است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین آلات و مدیریت بحران افزود: در بازه زمانی فعالیت این سامانه بارشی، جاری شدن سیلاب، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، اختلال در حرکت ناوگان حمل ونقل، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ، صاعقه و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست.

جمشیدی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، ادامه داد: راهداران با استفاده از ماشین آلات راهداری نسبت به پاکسازی دهانه پل ها، لایروبی کانال‌ها و آب رو‌ها به منظور جلوگیری از وقوع سیلاب و آبگرفتگی محور‌ها اقدام کنند.

وی همچنین به کاربران جاده‌ای توصیه کرد از سفر‌های غیرضروری در محور‌های تحت تأثیر سامانه بارشی و تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و با احتیاط از سطح محور‌های بین شهری عبور کنند.