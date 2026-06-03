۹ زندانی جرایم غیرعمد در هرمزگان آزاد شدند

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت: در آستانه عید سعید غدیر خم، در اجرای «پویش رهایی»، ۹ زندانی جرایم مالی غیرعمد با مشارکت و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک صادرات استان، از بند حبس آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ موسی احمدی افزود: در آستانه عید ولایت و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، زمینه آزادی این زندانیان جرایم مالی غیرعمد با میزان پرداختی هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از سوی بانک صادرات و پیگیری‌های تخصصی مددکاران این ستاد و همیاری خیران فراهم شد.

وی اظهار کرد: همچنین ۲۰۹ زندانی جرایم غیرعمد در استان، در حالی چشم به راه یاری خیران هستند که با جذب کمک‌های مردمی می‌توان بار دیگر لبخند را به کانون گرم خانواده‌هایشان بازگرداند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان ادامه داد: این ستاد، با بررسی دقیق پرونده‌های اعسار و تقسیط و همچنین پیگیری دریافت گذشت رضایت از شکات، مقدمات آزادی این مددجویان را فراهم کرد که بخش مهمی از این اقدام خداپسندانه با حمایت مالی مدیریت و کارکنان بانک صادرات استان به سرانجام رسید.

احمدی خاطرنشان کرد: زندانیان آزاد شده در این پویش، افرادی هستند که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه حوادث کارگاهی، بدهی‌های مالی (غیر از کلاهبرداری)، مهریه و نفقه در حبس به سر می‌بردند و این افراد فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده که به دلیل شرایط غیرارادی پیش‌بینی‌نشده مالی، گرفتار شده بودند.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی بانک صادرات در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، تصریح کرد: بازگشت سرپرستان به کانون خانواده، مهم‌ترین دستاورد این پویش‌ها در راستای پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان، همچنین از همه نهاد‌های مالی، بانک‌ها و خیرین نیک‌اندیش هرمزگان درخواست کرد، تا در آستانه عید غدیر، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کنند و لبخند را به کانون خانواده زندانیان بازگردانند.

احمدی یادآور شد: خیران می‌توانند کمک‌های خیرخواهانه خود را به شماره کارت‌های ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی، شماره شبا بانک ملی IR ۳۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷، شماره کارت ۶۲۸۰-۲۳۱۳-۴۵۴۸-۲۷۴۸، شماره حساب۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳ در بانک مسکن و نیز شماره کارت۶۰۳۷-۶۹۷۰-۹۰۱۹-۵۴۶۹ و شماره حساب ۰۱۲۴۸۳۱۲۳۰۰۷ در بانک صادرات بنام ستاد دیه استان هرمزگان واریز کنند.

جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیت‌های مالی نظیر مهریه و نفقه است.