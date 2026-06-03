صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۹ زندانی جرایم غیرعمد در هرمزگان آزاد شدند

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان گفت: در آستانه عید سعید غدیر خم، در اجرای «پویش رهایی»، ۹ زندانی جرایم مالی غیرعمد با مشارکت و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک صادرات استان، از بند حبس آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۰۱
| |
294 بازدید
۹ زندانی جرایم غیرعمد در هرمزگان آزاد شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ موسی احمدی افزود: در آستانه عید ولایت و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، زمینه آزادی این زندانیان جرایم مالی غیرعمد با میزان پرداختی هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از سوی بانک صادرات و پیگیری‌های تخصصی مددکاران این ستاد و همیاری خیران فراهم شد.

وی اظهار کرد: همچنین ۲۰۹ زندانی جرایم غیرعمد در استان، در حالی چشم به راه یاری خیران هستند که با جذب کمک‌های مردمی می‌توان بار دیگر لبخند را به کانون گرم خانواده‌هایشان بازگرداند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان ادامه داد: این ستاد، با بررسی دقیق پرونده‌های اعسار و تقسیط و همچنین پیگیری دریافت گذشت رضایت از شکات، مقدمات آزادی این مددجویان را فراهم کرد که بخش مهمی از این اقدام خداپسندانه با حمایت مالی مدیریت و کارکنان بانک صادرات استان به سرانجام رسید.

احمدی خاطرنشان کرد: زندانیان آزاد شده در این پویش، افرادی هستند که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه حوادث کارگاهی، بدهی‌های مالی (غیر از کلاهبرداری)، مهریه و نفقه در حبس به سر می‌بردند و این افراد فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده که به دلیل شرایط غیرارادی پیش‌بینی‌نشده مالی، گرفتار شده بودند.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی بانک صادرات در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، تصریح کرد: بازگشت سرپرستان به کانون خانواده، مهم‌ترین دستاورد این پویش‌ها در راستای پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه هرمزگان، همچنین از همه نهاد‌های مالی، بانک‌ها و خیرین نیک‌اندیش هرمزگان درخواست کرد، تا در آستانه عید غدیر، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کنند و لبخند را به کانون خانواده زندانیان بازگردانند.

احمدی یادآور شد: خیران می‌توانند کمک‌های خیرخواهانه خود را به شماره کارت‌های ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۶۷۰۶ بانک ملی، شماره شبا بانک ملی IR ۳۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷، شماره کارت ۶۲۸۰-۲۳۱۳-۴۵۴۸-۲۷۴۸، شماره حساب۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳ در بانک مسکن و نیز شماره کارت۶۰۳۷-۶۹۷۰-۹۰۱۹-۵۴۶۹ و شماره حساب ۰۱۲۴۸۳۱۲۳۰۰۷ در بانک صادرات بنام ستاد دیه استان هرمزگان واریز کنند.

 جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیت‌های مالی نظیر مهریه و نفقه است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
غیرعمد ستاد دیه هرمزگان جرایم مالی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: نشست نمایندۀ ویژۀ رهبر معظم انقلاب با علمای اهل‌سنت هرمزگان
بیانیه سنتکام درباره حملات بامدادی امروز به هرمزگان
جزئیات درگیری بامداد پنجشنبه در جنوب کشور
سپاه: مبدأ حمله به دکل سیریک هدف قرار گرفت
انفجار در شرق هرمزگان و حوالی تنگه هرمز /پایگاه هوایی آمریکا هدف حملات سپاه قرار گرفت
اعلام کم‌بارش‌ترین و پربارش‌ترین استان
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m8r
tabnak.ir/005m8r