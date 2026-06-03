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تمهیدات اتوبوسرانی ویژه مراسم سالگرد امام

تمهیدات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ویژه مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۹۴
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تمهیدات اتوبوسرانی ویژه مراسم سالگرد امام

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: همزمان با سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ناوگان اتوبوسرانی تهران از ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ با آمادگی کامل، خدمات جابه‌جایی رایگان زائران را از ۱۷ مبدا به حرم مطهر امام خمینی (ره) بر عهده دارد.

مبادی اعزام اتوبوس‌ها عبارتند از: شهرک ولیعصر (عج)، یافت‌آباد، شادآباد، میدان خراسان، پایانه خاوران، شهرک شهید محلاتی، شهرک شهید بروجردی، جماران، میدان رسالت، میدان راه‌آهن، بازار دوم نازی‌آباد، خیابان ابوذر، میدان آزادی، شهرک شهید باقری، تهرانسر، میدان شهرری، فلکه سوم دولت‌آباد.

تیم‌های فنی، امدادی و واحد‌های نظارتی شرکت واحد برای پشتیبانی و روانسازی خدمات در این روز، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

پس از پایان مراسم، شرکت‌کنندگان توسط همان اتوبوس‌ها به مبادی اولیه بازگردانده خواهند شد.

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