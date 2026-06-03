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قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد

قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه با افت ۰.۲۰ درصدی به ۴۴۷۹ دلار و ۹۶ سنت رسید؛ کاهشی که همزمان با افزایش بهای نفت و نگرانی‌ها درباره تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی رخ داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۹۲
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قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد

قیمت طلا در روز چهارشنبه اندکی افت کرده است. این کاهش در شرایطی رخ داد که ازسرگیری خصومت‌ها علیه ایران در خاورمیانه قیمت نفت خام را بالاتر برده و نگرانی‌ها درباره تداوم نرخ بهره بالاتر برای مهار تورم را تقویت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.20 درصد کاهش به 4479 دلار و 96 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش 0.29 درصدی به 4507 دلار رسیده است.

قیمت نفت در معاملات اولیه در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد رشد کرد و نگرانی‌ها درباره تورم و افزایش نرخ بهره را عمیق‌تر نمود.

 بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در روز سه‌شنبه گفت ممکن است نیاز باشد بانک مرکزی آمریکا به‌زودی نرخ بهره را افزایش دهد، در صورتی که فشارهای تورمی همچنان روند صعودی دارند.

 سرمایه‌گذاران در حال حاضر در انتظار انتشار داده‌های اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا هستند که قرار است امروز منتشر شود، و همچنین گزارش اشتغال که در روز جمعه منتشر می‌شود. این اطلاعات برای ارزیابی مسیر سیاست پولی فدرال رزرو اهمیت دارند.

داده‌های گمرک سوئیس در روز سه‌شنبه نشان داد که صادرات طلا از سوئیس در ماه آوریل نسبت به ماه قبل 20 درصد کاهش یافته، چرا که محموله‌ها به بریتانیا و چین کند شده‌اند.

هند محدودیت‌های واردات نقره را تشدید کرده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این فلز در جهان تلاش می‌کند محموله‌ها را کنترل کرده و فشار بر روپیه را کاهش دهد.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 0.80 درصد کاهش به 74 دلار و 95 سنت رسید و پلاتین با یک کاهش 0.21 درصدی، 1931 دلار و 37 سنت معامله می‌شود.

 

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