جزئیات انفجار خودرو در جایگاه سوخت‌ تهرانپارس+عکس

یک مورد انفجار در جایگاه سوخت گاز واقع در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق، بعد از سه‌راه تهرانپارس به وقوع پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع حادثه انفجار یک دستگاه خودروی نیسان در جایگاه سوخت سی‌ان‌جی (CNG) خبر داد.

وی ادامه داد: در ساعت ۶:۱۴ صبح امروز، وقوع یک مورد انفجار در جایگاه سوخت گاز واقع در بزرگراه یاسینی، مسیر غرب به شرق، بعد از سه‌راه تهرانپارس (نرسیده به پل ۱۲ فروردین) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله نیرو‌های دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک دستگاه خودروی نیسان یخچال‌دار در حال سوخت‌گیری در این جایگاه بوده که به دلایل نامشخص و در حال بررسی، دچار انفجار شده است.

ملکی با اشاره به ابعاد خسارات وارده تصریح کرد: خوشبختانه این انفجار منجر به آتش‌سوزی نشده بود، اما شدت آن باعث وارد آمدن خسارات قابل‌توجهی به بدنه خودروی نیسان و بخش‌هایی از سقف و دیواره‌های جایگاه سوخت شده است. به دلیل استفاده از ورق‌های کامپوزیتی در سقف جایگاه، این بخش دچار تخریب بیشتری شده است.

وی در خصوص آمار مصدومان این حادثه بیان کرد: در این حادثه دو نفر شامل راننده خودروی نیسان (حدوداً ۶۰ ساله) و یکی از متصدیان جایگاه (حدوداً ۴۰ ساله) دچار مصدومیت شدند که بلافاصله جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شده و به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه مورد فوتی نداشته است.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات ایمن‌سازی محل در ساعت ۶:۵۲ دقیقه به پایان رسید و محدوده جایگاه جهت بررسی کارشناسانه و تعیین علت دقیق حادثه به عوامل مربوطه تحویل داده شد.