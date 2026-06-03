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سقوط مرگبار پسر ۴ ساله از روی موتورسیکلت

حادثه مرگبار سقوط از روی موتورسیکلت در حال حرکت جان کودک چهار ساله را گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۹
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2236 بازدید
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سقوط مرگبار پسر ۴ ساله از روی موتورسیکلت

حادثه مرگبار سقوط از روی موتورسیکلت در حال حرکت جان کودک چهار ساله را گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، مرگ این کودک خردسال شامگاه دوشنبه از سوی ماموران کلانتری ۱۶۱ ابوذر به بازپرس کشیک قتل تهران اطلاع داده شد.

ماموران به بازپرس جنایی گفتند این کودک توسط پدر و مادرش در حالی که دچار جراحات شدیدی بود، به بیمارستان انتقال یافت و ساعتی بعد جان خود را از دست داد. زن و مردی که فرزند خود را به بیمارستان رسانده بودند در شرح حال کودک مصدوم خود به کادر درمان و پزشکان معالج اورژانس گفتند: خانوادگی سوار موتور سیکلت بودیم و در خیابان حرکت می‌کردیم که ناگهان فرزندمان از روی موتورسیکلت پایین افتاد و وقتی بالای سر او رسیدیم، دیدیم که اوضاع خوبی ندارد و مجروح شده است. برای همین با عجله او را به بیمارستان رساندیم.

پرونده بالینی کودک خردسال هم نشان می‌داد او با اوضاع وخیم به بیمارستان رسیده و باوجود تلاش پزشکان اورژانس تسلیم مرگ شده است. بازپرس جنایی پس از حضور در بیمارستان و تحقیق از والدین پسر ۴ ساله دستور انتقال پیکر طفل فوت شده به پزشکی قانونی را صادر کرد. در حالی که شواهد از وقوع یک حادثه مرگبار خبر می‌دهد تحقیقات برای مشخص شدن نحوه و علت وقوع حادثه مرگبار برای این پسر چهار ساله ادامه دارد.

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سقوط مرگبار کودک موتورسیکلت مجروح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
4
پاسخ
حتما گذاشتن بچه را عقب ، به جای وسط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
8
پاسخ
هر طور فکر میکنم جور در نمیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
2
پاسخ
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