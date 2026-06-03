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آیا بیروت، ماشه انفجار اسرائیل خواهد بود؟!

ماريو نوفل، مفسر سیاسی استرالیایی نوشت: مهم‌ترین خبر امروز، تهدید اسرائیل به بمباران بیروت یا توقف مذاکرات از سوی ایران نیست.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۸
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آیا بیروت، ماشه انفجار اسرائیل خواهد بود؟!

به گزارش تابناک؛ ماريو نوفل، مفسر سیاسی استرالیایی نوشت: مهم‌ترین خبر امروز، تهدید اسرائیل به بمباران بیروت یا توقف مذاکرات از سوی ایران نیست.

مهم‌ترین خبر این است که ایران تهدید کرده در صورت بمباران بیروت، اسرائیل را هدف قرار خواهد داد؛ این، نمایی از «نظم نوین» در خاورمیانه است. 

آیا بیروت، ماشه انفجار اسرائیل خواهد بود؟!

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