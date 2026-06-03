قیمت بلیط هواپیما در جهان منفجر شد!

مایا لامیدزه رییس انجمن تورگردانان روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت که قیمت بلیط هواپیما در سطح جهان در پی درگیری‌های غرب آسیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، او همچنین افزود که شرکت‌های بزرگ هواپیمایی جهان در حال بازنگری برنامه‌های پروازی خود به دلیل بحران سوخت هستند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز و در نتیجه کمبود سوخت، انرژی و برخی محصولات دیگر در جهان شد.