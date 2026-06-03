قیمت بلیط هواپیما در جهان منفجر شد!
جنگ علیه ایران موجب گرانی سوخت و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت بلیط هواپیما در جهان شده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۶| |
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مایا لامیدزه رییس انجمن تورگردانان روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت که قیمت بلیط هواپیما در سطح جهان در پی درگیریهای غرب آسیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، او همچنین افزود که شرکتهای بزرگ هواپیمایی جهان در حال بازنگری برنامههای پروازی خود به دلیل بحران سوخت هستند.
تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز و در نتیجه کمبود سوخت، انرژی و برخی محصولات دیگر در جهان شد.
گزارش خطا
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منفجر شدش افزایش 10 تا 15 درصده ؟
ایران که همه چیز 300 -400 درصد همه چیز افزایش پیدا کرده پس چیه ؟
ایران که همه چیز 300 -400 درصد همه چیز افزایش پیدا کرده پس چیه ؟
15 درصد رو میگین منفجر اینجا همه چیز 100 درصد رفته بالا چی میگین
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ده درصد گرون شده همچی میگی منفجر ! شده فکر کردیم چه خبر شده حالا
قدر خودمون رو بدونیم اگه مثل ما مداوم با افزایش های 40 ، 50 ، 100 درصدی مواجه بودند ، الان منفجر نمی شدند.
قدر خودمون رو بدونیم اگه مثل ما مداوم با افزایش های 40 ، 50 ، 100 درصدی مواجه بودند ، الان منفجر نمی شدند.
وقتی افزایش قیمت ده تا پانزده درصدی اسمش انفجار هست پس باید افزایش پنجاه تا صد در صدی قیمتها در ایران را اسمشو گذاشت انفجار اتمی !!!!
افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی در جهان مساوی با انفجار قیمتها
افزایش 200 تا 300 درصدی قیمتها در ایران مساوی با افزایش اندک قیمتها که کنترل خواهد شد
افزایش 200 تا 300 درصدی قیمتها در ایران مساوی با افزایش اندک قیمتها که کنترل خواهد شد
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