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قیمت بلیط هواپیما در جهان منفجر شد!

جنگ علیه ایران موجب گرانی سوخت و افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت بلیط هواپیما در جهان شده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۶
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2008 بازدید
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۸
قیمت بلیط هواپیما در جهان منفجر شد!

مایا لامیدزه رییس انجمن تورگردانان روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت که قیمت بلیط هواپیما در سطح جهان در پی درگیری‌های غرب آسیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، او همچنین افزود که شرکت‌های بزرگ هواپیمایی جهان در حال بازنگری برنامه‌های پروازی خود به دلیل بحران سوخت هستند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز و در نتیجه کمبود سوخت، انرژی و برخی محصولات دیگر در جهان شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
18
پاسخ
منفجر شدش افزایش 10 تا 15 درصده ؟
ایران که همه چیز 300 -400 درصد همه چیز افزایش پیدا کرده پس چیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
19
پاسخ
15 درصد رو میگین منفجر اینجا همه چیز 100 درصد رفته بالا چی میگین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
میگن تواضع و افتادگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
14
پاسخ
ده درصد گرون شده همچی میگی منفجر ! شده فکر کردیم چه خبر شده حالا
قدر خودمون رو بدونیم اگه مثل ما مداوم با افزایش های 40 ، 50 ، 100 درصدی مواجه بودند ، الان منفجر نمی شدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
15
پاسخ
وقتی افزایش قیمت ده تا پانزده درصدی اسمش انفجار هست پس باید افزایش پنجاه تا صد در صدی قیمتها در ایران را اسمشو گذاشت انفجار اتمی !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
13
پاسخ
افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی در جهان مساوی با انفجار قیمتها
افزایش 200 تا 300 درصدی قیمتها در ایران مساوی با افزایش اندک قیمتها که کنترل خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
13
پاسخ
منفجر شد؟! اینجا قیمت ها هر روز بالاتر میره نمیگید منفجر شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
15
پاسخ
گرانی 10تا 15 درصد انفجار در جهان میشه بعد گرانی 200 و300 درصد اقلام و کالا های و خدمات در ایران عادی؟
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